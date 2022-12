“Olha là”, il debutto solista di Marisa Liz (Amor Electro)

In attesa di capire il futuro della band che l’ha resa celebre, Marisa Liz esordisce da solista col brano “Olha là”. Il sound è lo stesso elettronico che è il marchio di fabbrica degli Amor Electro. Il gruppo aveva annunciato lo scioglimento lo scorso anno dopo la morte del bassista, ma attualmente risulta ancora regolarmente in attività, anche se in situazione di fermo.

Intanto però la cantante va avanti: dopo un recente progetto denominato Elas, in coppia con la ex compagna, la cantautrice Aurea, adesso esce un brano che anticipa il suo primo lavoro solista, scritto con Joana Espadinha, talento sospeso fra il jazz ed il pop che è stata anche in gara al Festival da Canção, il festival che da sempre assegna il biglietto lusitano per l’Eurovision. L’album d’esordio è atteso nel corso del 2023.

