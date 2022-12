Charts: tengono Taylor Swift e Sam Smith, ma spunta Metro Boomin

La sorpresa della settimana è l’album del rapper statunitense Metro Boomin, primo in mezza Europa

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shpirtra Të Humbur- Dopamin

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Stada- Seer

Singoli:Warrior – Oscar and the Wolf (Fiandre)/Snap- Rosa Linn (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: Vleugels- K3 (Fiandre) / L’emprise- Myléne Farmer (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Nje ishchitje vo mnje zhanry- JONY

Singoli:Poveche – Miro X Alma (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Unholy-Sam Smith & Kim Petras

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Javi se kad stigneš- Vatra (nazionali)/ Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Vrijeme Ljubavi- Parni Valjak (nazionali)/The car – Arctic Monkeys (internazionali)

Singoli: Tinka – Burhan G -& Fryda Brygmann

Album: Nar sjaelen kaster op – Tobias Rahim

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Vastustamaton- Ghettomasa

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Amber- Zola

Album:Autobahn- Sch

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Puro amor- Broiler

Singoli: Anti-hero- Taylor Swift

Album: This is what I mean. Stormzy

Singoli: Psema- Sidarta & Beyond (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Flower boy – Tyler, the creator

Singoli:Anti-hero- Taylor Swift

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Khinures – Edden Ben Zaken(nazionali) /Gold- Spandau Ballet (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Alleluia- Shiva ft Sfera Ebbasta

Album: Milano demons- Shiva

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

AlbumHeroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Panelė Verta Milijono- YVA, Remis Retro

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Sky

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Anti-Hero-Taylor Swift

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Simili- The Travellers (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Docha – Jah Khalib

Album: Nje ishchitje vo mnje zhanry- JONY

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Christmas- Michael Bublè

Singoli:Stiekem – Maan & Goldband

Album:Reklezz – KA

Singoli:To co masz Ty!-Dawid Podsiadło

Album:Notatki z marginesu -Young Igi

Singoli:Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: Free Karlo -Yzomandias & Nik Tendo

Album:Kruhy & Vlny- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli: Lume- Spike (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha(internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album:- Paljets na otsjechjenije- Noggano

Radio: Bellissima- Annalisa

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/Ferrari- James Hype & Miggy Delarosa (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Free Karlo -Yzomandias & Nik Tendo

Album:Kruhy & Vlny- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli: Nove slike – Mia Gucek (nazionali) /Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album:eroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50 – Bizzarrap & Duki

Album: Sen2 kbrn vol. 2-EladioCarrion

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: Get Rollin’- Nickelback

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Dreamers-Jung Kook

Album: Vallomások – Portrévázlat- Jons Brody

