Sanremo 2023, ecco 22 dei 28 artisti della lineup: grandi nomi, due reunion e diverse sorprese

Grosse sorprese nella lista dei 22 artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023, dal 7 all’11 febbraio prossimi, col vincitore che – salvo rinuncia personale- rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 nella finale del 13 Maggio a Liverpool. A questi si aggiungeranno non 3 bensì 6 artisti dalla finale di Sanremo Giovani il prossimo 16 dicembre (in diretta su Rai 1), durante la quale verranno anche svelati i titoli dei brani in gara.

C’è un solo artista dell’edizione 2022, ovvero Tananai, ultimo classificato lo scorso anno, che torna a monetizzare un 2022 straordinario, iniziato col disco di platino di “Sesso occasionale” e culminato con la hit pluridecorata “La dolce vita” insieme a Fedez e Mara Sattei. Proprio quest’ultima, ex allieva di Amici, farà il suo esordio sul palco dell’Ariston, pure lei dopo un’estate che l’ha vista in alta rotazione anche con “Tuttecose”, insieme a Gazzelle.

Esordienti a sorpresa

Ma la lista degli esordienti comprende nomi clamorosi ed altri veramente a sorpresa. La ventenne di Anzio Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, ex X Factor, è il nome nuovo del cantautorato pop e arriva all’Ariston dopo due anni in rampa di lancio: il grande pubblico la conosce per “L’ultima notte”, usata come jingle pubblicitario da una nota marca di gelati.

Lazza segna il debutto della scuderia Machete che fa capo a Hell Raton, produttore discografico già giudice di X Factor: l’album “Sirio” è reduce dal primo posto in classifica nella chart Fimi ed è il più ascoltato su Spotify, ma per il rapper milanese sono complessivamente 4 dischi di platino coi tre album incisi, tutti al primo posto.

Rosa Chemical lo scorso anno fu ospite della serata duetti al fianco di Tananai ed è forse il nome meno noto al grande pubblico, pur avendo già una discreta carriera alle spalle. E se in LDA il pubblico di Amici riconoscerà senz’altro Luca D’Alessio, figlio di Gigi, il cui nome circolava nella lista già diverso tempo fa, arrivano invece sul palco altri due esordienti molto diversi ed entrambi molto discussi.

Il primo è Mr.Rain. La sua presenza sorprende non tanto per la carriera – è comunque fra i nomi di punta del crossover ed ha all’attivo alcune hit di buon successo – quanto perchè sette anni fa se ne andò sbattendo la porta da X Factor, dicendo che non voleva conformarsi al mainstream musicale. L’altro nome è quello degli Articolo 31. I quali naturalmente non hanno bisogno di presentazione alcuna, almeno per quelli di noi che hanno superato i 35 anni (se davvero non sapete chi sono, vi basti questo pezzo).

L’occasione però è buona per ricordare come J AX, che degli Articolo 31 è il leader, ha sempre detto il peggio possibile di Sanremo e quando – qualche anno fa – proprio questo blog, come altri, lo inserì in una lista di papabili sanremesi – non a caso, ma perchè se ne parlava- mandò i suoi fan a screditare i siti che lo avevano scritto, diffondendo una nota nella quale diceva che no, lui non ci sarebbe mai andato, perchè da solo vende più del 90% degli artisti in gara. E vi risparmiamo tutto il resto. Verrebbe da dire: “Come si cambia…”.

Gli ultimi esordienti sono I Cugini di Campagna. Per quanto sembri incredibile infatti, la band che ha segnato la storia degli anni 70 italiani, a dispetto di tantissimi successi, non ha infatti mai preso parte al Festival di Sanremo: ci arriva adesso, nel momento in cui si registra una rinnovata popolarità anche anche grazie alla partecipazione di due componenti a L’Isola dei Famosi.

I grandi ritorni

L’altra grande reunion è quella annunciata di Paola e Chiara. Le sorelle Iezzi sono appena tornate insieme dopo otto anni di litigi e si preparano al rientro in pompa magna. Vincitrici nel 1997 fra le nuove proposte con la mitica “Amici come prima”, sono al loro sesto festival, il quinto nella categoria principale, l’ultimo nel 2005.

Ma ovviamente l’attenzione si catalizza su tre nomi. Marco Mengoni, Anna Oxa e Giorgia. Il cantautore viterbese, terzo nel 2010 e vincitore nel 2013 con quella “L’essenziale” che fu settima all’Eurovision, è il grande colpo di Amadeus, sin qui aveva sempre rifiutato di tornare in gara, visto anche il costante successo dei suoi album. Giorgia, vincitrice nel 1995 con “Come saprei”, manca da Sanremo da 21 anni e nelle sue tre partecipazioni fra i big (quattro totali) è sempre andata sul podio.

C’è poi enorme curiosità per il ritorno di Anna Oxa, bandita dalla Rai dopo la vicenda legale seguita alla controversa partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2013, manca dal mainstream da qualche anno e dal Festival dal 2011: lo ha vinto due volte, una con Fausto Leali nel 1989 con “Ti lascerò” (nello stesso anno furono noni all’Eurovision con “Avrei voluto”) e una da sola con “Senza pietà” nel 1999.

Infine, merita una citazione Gianluca Grignani. Chi scrive è molto affezionato all’artista milanese e lo reputa una delle penne migliori del cantautorato pop rock italiano. Le due ultime esibizioni live, a Sanremo nei duetti lo scorso anno e soprattutto a giugno a Macerata in occasione di Musicultura, ce lo hanno però purtroppo restituito in condizioni ancora molto complesse. Il palco dell’Ariston potrebbe essere per lui un caldo abbraccio, a patto che porti una canzone degna delle sue migliori produzioni e riesca a mettere da parte i momenti critici.

Il resto della line-up

Debutta fra i big Leo Gassmann, figlio di Alessandro e vincitore dei Giovani nel 2020 col brano “Vai bene così”, tornano Coma_Cose, la cui “Fiamme negli occhi” nel 2021 ha avuto miglior successo discografico rispetto al risultato risibile all’Ariston e sfideranno di nuovo Colapesce Dimartino, quarti in quell’anno con “Musica leggerissima”.

Elodie e Madame (pure lei in gara nel 2021) sono ormai presenze fisse nel mainstream mentre Levante torna dopo la maternità con un nuovo look. Grande rientro per i Modà, dominatori degli anni ’10 quando però erano sotto l’ala protettiva di Lorenzo Suraci. Al quarto festival, il terzo fra i big, vantano un secondo posto (con Emma, nel 2011) e un terzo (nel 2013), ma da quell’ultima partecipazione, la loro stella si è un po’offuscata, seppure anche l’ultimo album “Testa o croce”, il primo uscito per la Believe Digital, è andato discretamente. Oggi sono assistiti dalla discussa Friends & Partner, che gestisce la gran parte dei concerti in Italia.

La lista dei 22 artisti in gara

Ariete (Universal)

Articolo 31 (Sony)

Colapesce Dimartino (Sony)

Coma_Cose (Asian Fake/Sony)

Elodie (Universal)

Leo Gassman (Universal)

Giorgia (Sony)

Gianluca Grignani (Epic/Sony)

I Cugini di Campagna

Lazza (Island Records/Universal)

LDA (Columbia/Universal)

Levante (Warner)

Madame (Sugar)

Marco Mengoni (Sony Music)

Modà (Believe Music/Friends and partners)

Mr. Rain (Atlantic Records/Warner)

Anna Oxa (Cose di Musica e suoni coscienti)

Paola e Chiara

Rosa Chemical (Universal)

Mara Sattei (Sony)

Tananai (Universal)

Ultimo (Ultimo Records)

I 12 artisti giovani in gara per 6 posti

Questi brani saranno in gara il 16 dicembre nella finale di Sanremo Giovani, ma non potranno eventualmente essere portati all’Ariston: tutti e 12 gli artisti hanno già sottoposto alla commissione artistica il secondo brano che resterà inedito sino alla partecipazione al Festival.

COLLA ZIO , FIAT 131 , cantautore vincitore dell'edizione 2022 di Deejay Onstage, il duo ROMEO & DRILL e la diciassettenne Noor, padre di Urbino e madre del Kirghizistan, esplosa su TikTok. Il pubblico italiano la conosce già per la sua partecipazione al programma di Raiplay "Tu non sai chi sono io" Fra i quattro selezionati da Area Sanremo ci sono il collettivo Gen z dei, cantautore vincitore dell'edizione 2022 di Deejay Onstage, il duo ROMEO & DRILL.

Fra gli otto di Sanremo Giovani i due nomi noti sono il vicentino gIANMARIA (al secolo Gianmaria Volpato, la stilizzazione grafica è voluta), infatti, si è classificato al secondo posto nel talent X Factor e Shari Noioso, già vista a Tu Sì Que Vales, talent targato Mediaset e prodotto da Fascino PGT, nel corso del quale è stata notata dalla cantautrice Elisa. Dopo l’apparizione televisiva è arrivata Sony Music Italy a seguirla, insieme alle collaborazioni con Il Volo (per cui ha aperto alcuni concerti) e il duo Benji e Fede. Prodotta dal rapper Salmo, cofondatore di Machete Empire. Degno di nota anche il nome di Giuse The Lizia, ovvero Giuseppe Puleo, esponente della scena musicale indipendente che lo scorso anno ha calcato il palco giovani del MEI. Oltre ai due dischi d’oro di Shari, da segnalare anche quello di Mida (Christian Mida, rapper milanese nato a Caracas) per il brano “Ricordami di scordarti” e il platino di Will (William Bussetti, ex X Factor) con il brano “Estate”. OLLY, al secolo Federico Olivieri, è un rapper genovese che ha aperto il concerto di Blanco a Genova mentre Sethu è un altro giovanissimo rapper. Maninni, al secolo Alessio Mininni, è invece un cantautore barese.

