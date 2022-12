“Rascacielos” e “Humana”, il ritorno in grande stile di Pastora Soler

A tre anni dall’ultimo lavoro, ritroviamo Pastora Soler. L’interprete spagnola, dalla straordinaria vocalità, protagonista all’Eurovision Song Contest 2012 con il brano “Quedate conmigo”, decima classificata, torna con un album dal titolo “Libra”, frutto di due anni di lavoro, che contiene anche alcuni singoli già usciti dei quali avevamo parlato, su tuti “Que hablen de mi”.

Il nuovo lavoro, 12 tracce inedite è accompagnato dalla bellissima “Rascacielos”, vero proprio manifesto del sound dell’artista sivigliana, alla ricerca di un rilancio dopo un periodo non felice a livello discografico, quello che segnò il suo rientro dopo alcuni mesi lontana dalle scene per un problema di salute. Molto bella anche “Humana“. Per lei in questo periodo, anche una rinnovata fama televisiva, con la partecipazione come coach alla versione spagnola di The Voice Senior e come concorrente a quella de “Il cantante mascherato”.

