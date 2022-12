Junior Eurovision 2022: Chanel Dilecta canterà per quinta: tutti i brani

Con la cerimonia di apertura a Yerevan, in piazza della Repubblica ed alla Galleria Nazionale d’arte, si è aperto ufficialmente lo Junior Eurovision Song Contest 2022, che andrà in scena, con finale secca, domenica 11 dicembre alle ore 16 al Karen Demirchyan Sport Complex della capitale armena. Saranno 16 i Paesi in gara, col debutto del Regno Unito.

Per l’Italia, in gara Chanel Dilecta Apolloni con “Bla bla bla”, selezionata internamente da una commissione presieduta dai responsabili dell’Antoniano di Bologna. Nel pomeriggio sono stati sorteggiati il brano di apertura, in questo caso i Paesi Bassi, quello di chiusura, l’Ucraina e la posizione dei padroni di casa armeni, che canteranno penultimi. Ieri sera invece, il posizionamento degli altri brani secondo criteri artistico-musicali da parte di EBU e tv armena: l’Italia canterà per quinta, come lo scorso anno.

Cantanti e canzoni: l’ordine di esibizione

Paesi Bassi – Luna – La festa Polonia – Laura – To The Moon Kazakistan – David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth) Malta – Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies Italia – Chanel Dilecta – BLA BLA BLA Francia – Lissandro – Oh Maman! Albania – Kejtlin Gjata – Pakëz Diell Georgia – Mariam Bigvava – I Believe Irlanda – Sophie Lennon – Solas Macedonia del Nord – Lara feat. Jovan & Irina – Životot E Pred Mene Spagna – Carlos Higes – Señorita Regno Unito – Freya Skye – Lose My Head Portogallo – Nicolas Alves – Anos 70 Serbia – Katarina Savić – Svet Bez Granica Armenia – Nare – Dance! Ucraina – Zlata Dzjun’ka – Nezlamna (Unbreakable)

Dove seguire l’evento

L’evento sarà trasmesso, dopo tanti anni su Rai Gulp, per la prima volta su Rai 1, con il commento di Francesca Fialdini, già al timone dello Zecchino d’oro e Mario Acampa, ormai nome consolidato del mondo eurovisivo, in diretta da Roma: inizio alle 15.50. Di seguito, la playlist con tutti i brani.

