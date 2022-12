X Factor 2022, la conferenza stampa della finale. Ospiti Pinguini Tattici Nucleari e Meduza

È andata in scena questa mattina, al Mediolanum Forum di Assago (MI), la conferenza stampa della finale di X Factor 2022. Sono intervenuti la conduttrice Francesca Michielin, i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e i quattro finalisti, Beatrice Quinta, Santi Francesi, Tropea e Linda.

Siamo arrivati all’ultimo atto di questa edizione di X Factor, che voci sempre più insistenti vogliono fuori dai palinsesti di Sky malgrado dati di ascolto e interazioni social incoraggianti in termini numerici. Lo stesso Fedez, rispondendo a una domanda di Luca Dondoni, ha chiarito che il ritorno della showrunner Eliana Guerra ha contribuito alla rinascita del programma e che, in caso di passaggio da Sky alla Rai (come si vocifera in questi giorni), lui sarebbe disposto a restare nel cast.

I quattro finalisti si sfideranno in tre manche: la prima sarà quella dei duetti, nel corso della quale i finalisti duetteranno con Francesca Michielin. La seconda manche sarà il best of: i tre superstiti si sfideranno in un medley dei brani eseguiti nelle serate. Dulcis in fundo sarà il duello con gli inediti, da cui sarà decretato il vincitore.

Oltre ai momenti di gara vera e propria, la finale di X Factor sarà teatro di grande musica con ospiti i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. I giudici e la conduttrice di questa edizione inoltre si esibiranno e Fedez ne approfitterà per presentare il suo nuovo singolo “Crisi di stato”.

La serata finale del talent andrà in onda giovedì alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8. Per gli abbonati a Sky, la puntata finale sarà disponibile on demand e su Sky Go.

