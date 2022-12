Alla scoperta di Patty Gurdy e del suo folk pop con la ghironda

Se ci seguite ormai lo sapete. Uno degli scopi di questo blog è dimostrare che la musica non ha confini di alcun tipo. L’artista che vi presentiamo qui ne è un esempio. Perchè Patty Gurdy, all’anagrafe Patricia Büchler, 25 anni, mescola il folk col pop e lo fa suonando uno strumento assolutamente alieno al pop, vale a dire la ghironda.

“Melodies of hope” è il brano che l’artista tedesca ha sottoposto alla tv nazionale nella speranza di poter essere inserita nella finale nazionale per l’Eurovision ed in questi giorni sta girando in maniera virale su YouTube e le varie piattaforme.

Nome piuttosto celebre nei palcoscenici folk europei, ha preso parte ai maggiori festival del settore, sia come componente degli Storm Seekers, sia come solista ed è già al terzo album. Ma non fa solo questo: in rete è anche protagonista di numerosi video di divulgazione sulla ghironda e sugli strumenti medioevali: suona infatti anche la Nyckelharpa, lo strumento nazionale svedese che affonda le radici nel 1400.

Recentemente ha anche realizzato una cover di “Running up that hill” di Kate Bush, proprio con la ghironda. Ma è interessante anche quella di “Bad habits” di Ed Sheeran.

