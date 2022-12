Top of the Charts: oltre a Metro Boomin, è il tempo di Mariah Carey

Si conferma il rapper Metro Boomin, ma il Natale si avvicina e rispunta… Mariah Carey

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Dy dashni – Meda

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Stad- Seer

Singoli:Warrior – Oscar and the Wolf (Fiandre)/Snap- Rosa Linn (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / L’emprise- Myléne Farmer (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Nje ishchitje vo mnje zhanry- JONY

Singoli:La rumba- Dion Solo & Dolores Estrada (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Creepin – Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Idemo Hrvatska – ZETZ, Pero Galić, Giuliano, Mario Roth, Ivan Penezić, Igor Delač (nazionali)/ Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Šesto Čulo- Lu Jakelic (nazionali)/Only The Strong Survive (Covers Vol.1)- Bruce Springsteen (internazionali)

Singoli: Tinka – Burhan G -& Fryda Brygmann

Album: Nar sjaelen kaster op – Tobias Rahim

Singoli: I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Vastustamaton- Ghettomasa

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Amber- Zola

Album:L’emprise- Myléne Farmer

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Not so silent night- Sarah Connor

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Marry me – Olly Murs

Singoli: Gagarin – Trannos, Light, Alitiz (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Khinures – Edden Ben Zaken(nazionali) /Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Alleluia- Shiva ft Sfera Ebbasta

Album: Milano demons- Shiva

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Bloody Mary. Lady Gaga

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Rituals of black magic- Deathless Legacy

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Weapons- Ava Max

Album:SOS – ZSA

Singoli:Simili- The Travellers (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Docha – Jah Khalib

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Snowman- Sia

Album:Christmas- Michael Bublè

Singoli:Ladada (Mon Dernier Mot)- Claude (Kiambe)

Album:Lijpe-Lijpe

Singoli:Czekam Na Znak- Ignacy

Album:Sanha spiewa poezyje- Sanah

Singoli:Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: Free Karlo -Yzomandias & Nik Tendo

Album:Kruhy & Vlny- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli: Lume- Spike (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha(internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album:- Paljets na otsjechjenije- Noggano

Radio: Bellissima- Annalisa

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album: Za tebe- Senidah

Singoli:Free Karlo -Yzomandias & Nik Tendo

Album:Kruhy & Vlny- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli:Letim 22 – Žan Serčič & Šakali (nazionali) /Lift me up- Rihanna (internazionali)

Album:SOS – ZSA

Singoli: Duki: La bachata – Manuel Turizo

Album: Corazon y flecha – Manuel Carrasco

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Klart det ska bli jul-Arvingarna

Singoli:I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha

Album: ’emprise- Myléne Farmer

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Azt beszélik a városban- Majka & Tamas Molnar

Album: Több nem is kell- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...