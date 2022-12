“Willing”, il ritorno dell’olandese Ilse De Lange

Ritroviamo uno dei nomi di punta del pop europeo, vale a dire Ilse De Lange. La cantautrice olandese, seconda all’Eurovision Song Contest 2014 nell’ambito del progetto The Common Linnets con “Calm after the storm”, continua anche una florida carriera solista che la riporta nell’airplay nazionale ed in quello belga con un nuovo singolo dal titolo “Willing“, fresco e radiofonico.

Il brano, del quale per il momento è prevista soltanto l’uscita in singolo, la riporta nelle classifiche a due anni dall’ultimo lavoro “Changes” che è andato bene ma non benissimo per gli standard di un’artista abituata a stazionare ai primissimi posti. L’album si è infatti fermato al quarto posto senza raggiungere alcuna certificazione, nonostante diversi buoni singoli. Il pezzo in questione però funziona davvero tanto.

