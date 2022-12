“Still green” di Hrisi: il nuovo talento del pop bulgaro ha 17 anni

Lei si chiama Hristina Yosifova, in arte solo Hrisi ed è l’astro nascente del pop bulgaro. Lanciata lo scorso anno dalla partecipazione a The Voice of Bulgaria, dove è arrivata in semifinale, è poi arrivata nelle charts e nell’airplay nazionale. Lo ha fatto in questo periodo con “Still green”, il suo ottimo singolo d’esordio in inglese, che la vede anche in veste di autrice.

La cosa che sicuramente colpisce maggiormente in questo pezzo molto radiofonico – che accompagna l’album dal titolo “Humanity” è la vocalità che sembra già matura di un’artista che ha appena 17 anni. Del resto ha incominciato a fare musica e scrivere canzoni molto presto, quando di anni ne aveva 10 ed a cantare in un coro quando ne aveva cinque. Davvero un peccato che la Bulgaria non sia in gara al prossimo Eurovision perchè poteva essere un bel talento da mostrare all’Europa.

