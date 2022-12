Sanremo Giovani, la vittoria scontata di gIANMARIA. Ecco artisti e brani in gara all’Ariston

gIANMARIA, Cola Zio, OLLY, Sethu, Shari, Will. Sono loro i sei artisti che raggiungeranno il palco dell’Ariston di Sanremo per prendere parte al Festival di Sanremo dal 7 al 12 Febbraio prossimi. La finale di Sanremo Giovani, otto selezionati da questo stesso format e quattro da Area Sanremo si sono esibiti in diretta ha visto gli artisti esibirsi sulle canzoni che hanno portato in concorso, votati dalla commissione artistica anche sulla base del secondo brano, ancora inedito dal pubblico, quello che eventualmente porteranno al Festival e che la commissione ha ascoltato.

Viene da chiedersi cosa abbiano veramente ascoltato, visto che i pezzi migliori, quelli di Noor, Fiat 131 e Romeo & Grill. Forse una spiegazione risiede nel fatto che dei 6 giovani qualificati, tre incidono per una major. Il solo Maninni, dei quattro “corazzati” è rimasto fuori. E gli ultimi due qualificati sono di etichette ormai abitudinarie del Festival, Woodworm e Carosello.

A vincere, per un risultato più scontato di un vestito nel periodo dei saldi, è stato il più famoso dei 12, vale a dire gIANMARIA, che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria ad X Factor. Male, malissimo l’esibizione live, nonostante l’autotune, anche se il pezzo “La città che odi” funziona. Qui l’ascolto dei 12 brani in gara.

I sei ammessi a Sanremo dai giovani

gIANMARIA – La città che odi (Sony Music Italy)

Colla Zio- Asfalto (Woodworm)

OLLY – L’anima balla (Sony Music Italy)

Sethu – Sottoterra (Carosello)

Shari – Sotto voce (Sony Music Italy)

Will – Le cose più importanti (Universal Music Italia)

Gli eliminati:

Fiat131- Pupille (Isola degli artisti)

Giuse The Lizia – Sincera (Maciste Dischi)

Maninni – Mille Porte (Sony Music Italy)

Mida – Malditè (Believe Digital)

Romeo & Drill- Giorno di Scuola (Leave music)

Nel corso della serata, i protagonisti già noti sono stati invitati sul palco, ciascuno per annunciare il titolo della propria canzone. Cosa che poi hanno fatto anche i sei artisti promossi dai giovani. Parecchie notizie interessanti: Damiano David dei Maneskin è autore per Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari scrive per Leo Gassman, La Rappresentante di Lista per I cugini di Campagna.

La lista dei 28 artisti in gara

Ariete – Mare di guai (Universal)

Articolo 31- Un bel viaggio (Sony)

Colapesce Dimartino- Splash (Sony)

CollaZio – Non mi va (Woodowrm)

Coma_Cose L’addio (Asian Fake/Sony)

Elodie – Due (Universal)

Leo Gassman- Terzo cuore (Universal)

gIANMARIA – Mostro (Sony)

Giorgia – Parole dette male (Sony)

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato (Epic/Sony)

I Cugini di Campagna _Lettera 22

Lazza – Cenere (Island Records/Universal)

LDA – Se poi domani (Columbia/Universal)

Levante – Vivo (Warner)

Madame- Il bene nel male (Sugar)

Marco Mengoni – Due vite (Sony Music)

Modà – Lasciami (Believe Music/Friends and partners)

Mr. Rain – Supereroi (Atlantic Records/Warner)

OLLY- Polvere (Sony)

Anna Oxa – Sali canto dell’anima (Cose di Musica e suoni coscienti)

Paola e Chiara- Furore

Rosa Chemical – Made in Italy (Universal)

Mara Sattei- Duemila minuti (Sony)

Sethu– Cause perse (Carosello)

Shari – Egoista (Sony)

Tananai – Tango (Universal)

Ultimo – Alba (Ultimo Records)

Will – Stupido (Universal)

