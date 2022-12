Top of the charts: dominano i brani natalizi e Metro Boomin

Fra i singoli dominano i brani natalizi, mentre fra gli album comanda ancora Metro Boomin

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Stad- Seer

Singoli: Anti- Hero – Taylor Swift (Fiandre)/Snap- Rosa Linn (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / L’emprise- Myléne Farmer (Vallonia)

Singoli:In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and The Giants

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaiva- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Creepin – Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Idemo Hrvatska – ZETZ, Pero Galić, Giuliano, Mario Roth, Ivan Penezić, Igor Delač (nazionali)/ Anti hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Šesto Čulo- Lu Jakelic (nazionali)/Maxident- Stray Kids (internazionali)

Singoli: Tinka – Burhan G -& Fryda Brygmann

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album:Tuzki – Slava Marlow

Singoli:Vastustamaton- Ghettomasa

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Amber- Zola

Album:Legende vivante- Lorenzo

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Paul-Sido

Singoli: Last Christmas. Wham

Album: There’s nothing but space man- Sam Ryder

Singoli: Gagarin – Trannos, Light, Alitiz (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Ed shasbui edel- Eden Hason (nazionali) /Made you look – Meghan Trainor (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Fake news- Pinguini tattici nucleari

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Tuzki – Slava Marlow

Singoli: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Anti-Hero-Taylor Swift

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Made you look – Meghan Trainor

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Vampire – Red electric (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Za djengi da- INSTASAMKA

Album: Tuzki – Slava Marlow

Singoli: Snowman- Sia

Album:Christmas- Michael Bublè

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:SOS – ZSA

Singoli:To co masz Ty!-Dawid Podsiadlo

Album:Lata dwudzieste- Dawid Podsiadlo

Singoli:Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: Habibi-Stein27

Album:Kruhy & Vlny- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Night of happy hopes – Nikolay Baskov &Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova

Album:Really rich- Scaly Milano

Radio: Celestial- Ed Sheeran

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/I’m Good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album: Za tebe- Senidah

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Le ob tebi – Maraaya (nazionali) /Never gonna not dance again – Pink (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: La jumba- Arcangel & Bad Bunny

Album: La cuarta hoja – Pablo Alboran

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Klart det ska bli jul-Arvingarna

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Shot a friend- Holly Molly

Album: Really rich- Scaly Milano

Singoli: The astronaut- Jin

Album: Magyar képek- Madoki Soulmates

