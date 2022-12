“Get on my love”, il nuovo singolo degli irlandesi Picture This

Eravamo stati fra i primi a parlare dei Picture This, al momento del loro esordio. Torniamo a parlarne perchè questa band irlandese ed loro gioioso pop sono ancora ai primi posti dell’airplay. In questi giorni è uscito “Get on my love”, un brano che mette ancora più allegria, ideale per questi giorni di festa che si stanno per avvicinare e che per adesso esce soltanto in singolo.

Disco di platino all’esordio, in pochissimi anni sono diventati un nome consolidato del pop irlandese, visto che gli album hanno tutti raggiunto il primo posto in classifica e molti singoli, fra i quali questo, sono sempre in alta rotazione nelle radio nazionali.

Il brano è stato fra l’altro pubblicato assolutamente a sorpresa, non annunciato, sull’onda del successo di “Life in colour”, che è un vero invito a cantare tutti insieme. Per la band 400.000.000 di streaming su Spotify e la presenza a diversi festival di livello in giro per l’Irlanda ed il Regno Unito.

