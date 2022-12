“Faudrait pas”, il ritorno dei Madame Monsieur in cerca di rilancio

Operazione rilancio cercasi. Ritroviamo il duo Madame Monsieur, coppia anche nella vita, che il pubblico europeo conosce per la loro partecipazione all’Eurovision 2018, quando portarono sul palco di Lisbona la storia vera della piccola Mercy, figlia di una migrante nata sulla SOS Mediterranée ormeggiata al porto di Catania.

La loro partecipazione, da favoriti per i primi posti si concluse con un modesto tredicesimo posto che non fece da boost alla loro carriera, seppure il singolo e l’album andarono discretamente dalle charts. Da allora non si sono mai fermati, ma il secondo album è passato praticamente inosservato.

Ora rieccoli con un singolo interessante, “Faudrait pas”, che fa da traino al nuovo EP “Des gens mortels”, in uscita in questi giorni, che comprende sei inediti.

