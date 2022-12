Vibes anni’90 con “Life is now” di Basic Element, Dr.Alban, Waldo’s People ed Elize Ryd

Una grande reunion degli anni 90 arriva nelle radio scandinave: mette insieme Basic Element, una band europop svedese molto celebre a metà degli anni’90, i Waldo’s People, gruppo EDM finlandese, la cantante Elize Ryd, anch’essa svedese, come anche Dr.Alban, artista svedese di origine nigeriana disco d’oro e di platino in Europa e popolarissimo anche nelle radio italiane con “It’s my life” e la celebre “Look who’s talking”.

“Life Is Now” è un Eurodance banger che esce per adesso solo in singolo – dopo qualche anno di assenza dalle charts dei Basic Elements- rimanda direttamente agli anni d’oro di questi artisti e dà una grande carica di energia, rinnovando anche una antica collaborazione proprio con Dr. Alban. I Waldo’s People sono noti al pubblico eurovisivo per la loro partecipazione all’edizione di Mosca 2009 con “Lose control”, ultimo classificato in finale.

