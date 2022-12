“Evita”, il ritorno di Elsa Lila: vince il Festivali I Kenges (ma niente eurovision)

I radar musicali la davano ferma al 2007, con una carriera svolta prevalentemente in Italia. A 41 anni compiuti la ritroviamo nel Paese d’origine, l’Albania, per un nuovo inizio. Elsa Lila è ha vinto il Festivali I Kenges, il “Sanremo d’Albania”, il concorso che da sempre seleziona canzone ed interprete del Paese delle Aquile per l’Eurovision Song Contest.

“Evita”, che la vede anche in veste di autrice di parole e musica, è una srtuggente ballata in albanese dedicata alla figlia. Non la sentiremo all’Eurovision, perchè non ce l’ha fatta, perchè il regolamento del concorso quest’anno mandava alla rassegna non il vincitore ma l’artista primo al televoto (dunque Albina & Familja Kelmendi con “Duje”) ma fa piacere vedere restituita alla musica un’interprete che – va ricordato – ha ben due Festival di Sanremo alle spalle, entrambi nella sezione Nuove Proposte, nel 2003 con “Valeria” e nel 2007 con “Il senso della vita” (che portano entrambe il marchio di fabbrica di Guido Morra e Maurizio Fabrizio).

Poi ha iniziato una carriera parallela in Albania, anche conducendo proprio un’edizione del Festival dove ora ha trionfato come artista (in quella occasione, 2008 duettò con Enrico Ruggeri in “Fluturimi I fundit”, colonna sonora dell’omonimo film) e che aveva già vinto nel 1996, quando ancora l’Albania non era in gara all’Eurovision. Fra le altre cose anche un’esperienza come giudice a The Voice of Albania. Ora questo brano che la restituisce alla musica dopo una non chiara vicenda giudiziaria in Italia.

