Eurovision 2023, TVORCHI per l’Ucraina, Albina Kelmendi per l’Albania: sono già 6 gli artisti

L’anno che sta per concludersi consegna alla storia altri primi due artisti dell’Eurovision 2023, che si svolgerà dal 9 al 13 Maggio a Liverpool nel Regno Unito. L’Ucraina ha anticipato il tradizionale Vidbir, la finale nazionale, perchè l’ha organizzata, con tanto di pubblico, all’interno di un bunker antiaereo della stazione ferroviaria di Kyiv che ora diventerà il rifugio contro il freddo per i civili dopo che le truppe russe hanno bombardato quasi tutte le fonti di energia elettrica della capitale.

Il biglietto per il Regno Unito è stato consegnato ai TVORCHI, un duo EDM proveniente da Ternopil, una delle città più colpite dai bombardamenti e composto da due ex compagni della facoltà di farmacia della città ucraina: Andrii Viktorovych Hutsuliak ed il nigeriano Jimoh Augustus Kehinde. “Heart of steel” che parla apertamente del rischio nucleare del Paese in guerra.

IN Albania, come abbiamo spiegato ieri, per la prima volta il Festivali I Kenges non manda all’Eurovision la vincitrice assoluta – ovvero Elsa Lila – ma la preferita del televoto, ovvero la kosovara Albina Kelmendi, lanciata dal 2014 da The Voice of Albania, insieme ad una ensemble composta da cinque membri della sua famiglia, accreditati come Familija Kelmendi. “Duje”

Gli altri nomi

Con questo salgono a 6 gli artisti già ufficiali. La prima era stata l’israeliana Lea Kirel, poi era toccato a Cipro, che ha designato l’artista australiano di famiglia greco-cipriota Andrew Lambrou, che nella scorsa annata aveva preso al concorso di selezione dell’Australia (qui la scheda del nostro sito partner Eurofestival News); i Paesi Bassi che hanno selezionato sempre internamente il duo – due solisti uniti per l’occasione – composto da Mia Nicolaï e Dion Cooper (con un brano scritto da Duncan Laurence, il vincitore del 2019) ed infine la Slovenia che ha sostituito la finale con una scelta interna, quella degli Joker Out, reduci da due mesi al primo posto in classifica con l’album d’esordio.

