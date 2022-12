Il nostro Buon Natale con “Amen” di Liora (Eurovision 1995)

“Dacci un saluto di pace e custodisci le nostre case/ Avvicinaci al sogno che è dentro di noi/ Donaci sempre una benedizione nelle cose che facciamo Apri i nostri cuori in modo che possiamo sempre cantare a te /Mio Dio, Amen/ Le mie speranze, Amen/ Avvolgici d’amore/Amen Amen (…)Amen al mondo, a tutti, amen, Rafforza lo sprito umano/ amen”.

Per il nostro Buon Natale abbiamo scelto una delle più suggestive canzoni dell’Eurovision Song Contest. Non poteva che arrivare, trattandosi di un testo a sfondo religioso, da Israele. Liora Fadlon nel 1995 canta “Amen” scritta da Moshe Datz, la parte maschile del Duo Datz terzo a Roma nel 1991.

Visto il momento attuale, ci sembrava giusto, almeno in questa giornata, regalarci un canto di pace nella speranza che la pace finalmente arrivi per il popolo ucraino, che possa tornare a vivere in serenità nella sua terra e che questa torni come prima della guerra.

Come sempre, da parte nostra, per chi crede, che sia un Buon Natale di Luce, perchè la Luce di Cristo che viene al mondo per salvarci aiuti a superare questo momento complesso ed in generale tutti i momenti duri della vita. Per tutti, in generale, che sia una straordinaria giornata di relax e di stacco dallo stress quotidiano.

