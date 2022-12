Top of the the charts: dominio per le produzioni dal sapore natalizio

Settimana ovviamente dominata da singoli e album di canzoni natalizie

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Paul-Sido

Singoli: Anti- Hero – Taylor Swift (Fiandre)/Rihanna- Lift me up (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / Encore une fois – Patrick Bruel (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: 12_22- Kino

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Idemo Hrvatska – ZETZ, Pero Galić, Giuliano, Mario Roth, Ivan Penezić, Igor Delač (nazionali)/ Last Christmas- Wham (internazionali)

Album: Minut Srca Mog (Acoustic)- Jelena Rozga (nazionali)/Only the strong survive- Bruce Springsteen (internazionali)

Singoli: Tinka – Burhan G -& Fryda Brygmann

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli:Vastustamaton- Ghettomasa

Album:Limbo-Costi

Singoli:Amber- Zola

Album: Coeur blanc- Jul

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Da capo, Udo Jürgens (Stationen einer Weltkarriere)- Udo Jürgens

Singoli: Food aid – LadBababy

Album: Midnight- Taylor Swift

Singoli: Gagarin – Trannos, Light, Alitiz (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Fearless– Taylor Swift

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: Last Christmas- Wham

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Rashun bukar- Eden Ben Zaker (nazionali) /Made you look – Meghan Trainor (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Quevedo: Bzrp Music session vol.52- Bizarrap & Quevedo

Album: Sirio-Lazza

Singoli: Never gonna not dance again-Pink

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli:Merry Christmas- Elton John& Ed Sheeran

Album:Christmas- Micheal Bublè

Singoli:Back to you – Lost Frequencies, Elley Duhè, Ambassadors

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Vampire – Red electric (nazionali)/Anti-Hero-Taylor Swift (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Za djengi da- INSTASAMKA

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Snowman- Sia

Album:Christmas- Michael Bublè

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Michael Bublè

Singoli:Nic dwa razy (W. Szymborska)- Sanah

Album:Sanah Spiewa Poezyje – Sanah

Singoli: Como tu- Barbara Bandeira ft Ivandro

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:El presidento-Kabat

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Bando 3 – Marko Glass & Bvcovia

Singoli:Night of happy hopes – Nikolay Baskov &Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova

Album:Really rich- Scaly Milano

Radio: Se lo senti lo sai – Jovanotti

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/Late night talking- Ed Sheeran (internazionali)

Album: Za tebe- Senidah

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Chaos, vtedy a teraz- Saul

Singoli:Za božič kot otrok – Eva Boto (nazionali) /Never gonna not dance again – Pink (internazionali)

Album:Christmas- Micheal Bublè

Singoli: La jumba- Arcangel & Bad Bunny

Album: Corazon y flecha – Manuel Carrasco

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Klart det ska bli jul-Arvingarna

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Paul-Sido

Singoli:Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Christmas Album – Interpreti Vari

Singoli: The astronaut- Jin

Album: Több nem is kell (Aréna 2022.01.22.)- Akos

