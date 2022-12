“Together we fly”, il nuovo singolo di DJ Bobo

Alla ricerca di un successo mainstream che gli manca di un po’, DJ Bobo mostra però ancora grande vitalità ed in questo 2022 che si va concludendo, lo ritroviamo nella scena schlager con un brano dal titolo “Together we fly” che lo propone ancora su buoni livelli. Il brano fa parte dell’album “Evolut30n”, uscito lo scorso novembre e arrivato comunque in Top 10 non solo nella sua Svizzera ma anche nel mondo germanofono.

Il pubblico eurovisivo lo conosce per la non fortunatissima partecipazione all’edizione di Helsinki 2007 con “Vampires are alive” che non riuscì a superare le semifinali ma che comunque arrivo al disco d’oro.

Il suo maggior successo risale però al suo periodo d’oro, ovvero quello compreso fra la seconda parte degli anni ’90 e il primo quinquennio del nuovo millennio: dopo una serie di successi, la consacrazione internazionale arrivò con la mitica “Chihuaua”, disco di diamante in Francia e di platino in Svizzera ma anche d’oro in Italia nel 2002.

