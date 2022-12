Chiara Raggi: “Vi racconto perchè amo cantare in esperanto” (VIDEOINTERVISTA)

Euromusica vi porta quest’oggi alla scoperta dell’esperanto. Lingua artificiale universale utilizzata come idioma “franco” per unire popoli e nazioni, è anche utilizzata sempre di più per le produzioni musicali.

La partecipazione, vittoriosa, di Chiara Raggi, cantautrice riminese, alla prima sperimentale edizione dell’Eurovision delle lingue minoritarie, organizzata online dai fan dell’Eurovision stesso, ci dà l’occasione per una video intervista, realizzata dal nostro responsabile Emanuele Lombardini e da Beppe Dammacco, con l’artista – una delle poche donne a livello mondiale, a cantare musica originale in esperanto- per capire il motivo che l’ha spinta ad avvicinarsi alla produzione musicale in questa lingua.

Guarda la video intervista

Di seguito il video ufficiale del brano “Mozaiko”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...