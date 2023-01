Top of the charts: la quaterna natalizia domina l’Europa

L’ultima chart del 2022, che però in realtà ha i dati della settimana di Natale, premia come era scontato gli autori di proposte natalizie: Wham, Michael Bublé, Mariah Carey e Sia.

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Paul-Sido

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey (Fiandre)/All I want for Christmas is you – Mariah Carey (Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / Encore une fois – Patrick Bruel (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: The Classic Christmas Album- Frank Sinatra

Singoli:La rumba- Dion Solo & Dolores Estrada (nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Escapism- RAYE & 070 Shake

Album: Samyje luchshije novogodnije pjesni- Interpreti Vari

Singoli: Dobro Jutro, Božić Je- Nela (nazionali)/ Last Christmas- Wham (internazionali)

Album: Za vašu posljepodnevnu razonodu-Darko Rundek i Jazz Orkestar Hrt–a (nazionali)/Only the strong survive- Bruce Springsteen (internazionali)

Singoli: Julehjertets hemmelighed Malte Ebert

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli: Snap-Rosa Linn

Album: Vsjesvіt v kіmnatі- Saint Vdoma

Singoli:Last Christmas- Wham

Album:Limbo-Costi

Singoli:Amber- Zola

Album: Coeur blanc- Jul

Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli: Gagarin – Trannos, Light, Alitiz (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Thriller (25th anniversary)- Micheal Jackson

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: Last Christmas- Wham

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Matematika- Stephane Legar & Netta (nazionali) /Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Fake news- Pinguini tattici nucleari

Singoli: Made you look – Meghan Trainor

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

Album: Christmas (Deluxe Special Edition)- Micheal Bublè

Singoli:Cold Heart (PNAU Remix)- Elton John & Dua Lipa

Album: NYE 2023 (DJ Mix)- Fatboy Slim

Singoli:Back to you – Lost Frequencies, Elley Duhè, Ambassadors

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Vampire – Red electric (nazionali)/ Forget me – Lewis Capaldi (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Za djengi da- INSTASAMKA

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Snowman- Sia

Album:Christmas- Michael Bublè

Singoli:Last Christmas- Wham

Album: Rumours – Fletwood Mac

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:2115 -Rodziny biznes

Singoli: Como tu- Barbara Bandeira ft Ivandro

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:El presidento-Kabat

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Night of happy hopes – Nikolay Baskov &Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova

Album:Samyje luchshije novogodnije pjesni- Interpreti Vari

Radio: Se lo senti lo sai – Jovanotti

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/Late night talking- Ed Sheeran (internazionali)

Album: Za tebe- Senidah

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Chaos, vtedy a teraz- Saul

Singoli:S tabo upam si leteti – Uroš & Tjaša (nazionali) /Anti-Hero- Taylor Swift (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Playa Del Inglés- Quevedo, Myke Towers

Album: Corazon y flecha – Manuel Carrasco

Singoli:Last Christmas- Wham

Album: Voyage – ABBA

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli:Sen yokken- Hande Unsal

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Christmas Album – Interpreti Vari

Singoli: The astronaut- Jin

Album: Több nem is kell (Aréna 2022.01.22.)- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...