Top of 2022: nelle charts tedesche trionfo per la controversa “Layla” ed i Rammstein

La classifica annuale dei singoli più venduti in Germania nel 2022 incorona “Layla”, un brano che ha venduto 600.000 copie (triplo disco d’oro) ed ha portato in testa alle charts DJ Robin e Schurze. Non ne abbiamo parlato qui per via delle forti controversie legate al testo di questa canzone – chi conosce il tedesco ha ben chiaro di cosa stiamo parlando – ma i numeri ne certificano il successo. Fra gli album trionfo dei Rammstein.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN GERMANIA NEL 2022

1. Layla – DJ Robin & Schurze (GER)

2. Heat waves – Glass Animals (GBR)

3. Beautiful girl- Luciano (GER)

4. Abcdefu -Gayle

5. Shivers – Ed Sheeran (GBR)

6. As it was – Harry Styles (GBR)

7. Where are you now- Lost Frequencies / Calum Scott (BEL/GBR)

8. Sehnsucht – Miksu, Macloud & T-Low (GER)

9. Cold heart – Elton John & Dua Lipa (GBR)

10. Wildberry Lillet – Nina Chuba (GER)

I 10 ALBUM PIU' VENDUTI IN GERMANIA NEL 2022

1. Zeit- Rammstein (GER)

2. Rausch – Helene Fischer (GER)

3. Voyage – ABBA (SWE)

4. Midnight – Taylor Swift

5. Harry’s house- Harry Styles (GBR)

6. Alles aus lieber 40 jahre Die Toten Hosen- Die Toten Hosen (GER)

7. Fur den Himmel durch die Holle – Kontra K (GER)

8. = – Ed Sheeran (GBR)

9. Perspektiven – Roland Kaiser (GER)

10. 30- Adele (GBR)

