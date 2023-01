Il 2022 del Regno Unito celebra il trionfo di Harry Styles

La classifica dei singoli e degli album più venduti nel Regno Unito nel 2022 celebra lo scontato, ovvero il trionfo di Harry Styles. L’ex One Direction asfalta tutto il resto del parco, compreso Ed Sheeran che piazza diversi singoli in classifica, ma sconta una permanenza più lunga del collega ai vertici con un solo brano, ovvero “As it was”, che ha trainato anche l’album “Harry’s house”.

Notevole l’exploit di Sam Ryder: il cantautore secondo all’Eurovision è il terzo assoluto dell’anno: non succedeva ad un pezzo eurovisivo dal lontano 1966. Torna in classifica anche Kate Bush grazie al revamp del suo brano del 1985 lanciato dalla serie Netflix.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2022

1. As it was- Harry Styles (GBR)

2. Food aid- Ladbaby (GBR)

3. Space Man- Sam Ryder (GBR)

4. Green green grass – George Ezra (GBR)

5. I’m good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (FRA)

6. Christmas drillings- Sidemen (GBR)

7. Running up that hill- Kate Bush (GBR)

8. Afraid to feel- LF System (GBR)

9. Where are you now – Lost Frequencies & Calum Scott (BEL/GBR)

10. Forget me- Lewis Capaldi (GBR)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI NEL REGNO UNITO NEL 2022

1. Harry’s house – Harry Styles (GBR)

2. = – Ed Sheeran (GBR)

3. Midnights- Taylor Swift (GBR)

4. The highlights – The Weeknd

5. Sour – Olivia Rodrigo

6. Curtain call The Hits – Eminem

7. Diamonds- Elton John (GBR)

8. 50 Years Don’t stop – Fleetwod Mac (GBR)

9. Betwwen us – Little Mix (GBR)

10. Gold Greatest Hits ABBA (SWE)

