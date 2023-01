La girlband Flo è il BBC sound of 2023

La produzione è d’eccellenza perchè sono sotto l’ala protettiva di MNEK, che ha messo la firma su molte delle hit internazionali recenti. Ma il premio è meritato, perchè sanno valorizzare molto bene le voci con armonie e melodie contemporanee.

FLO (stilizzato in maiuscolo) sono le vincitrici del BBC Sound of 2023, il riconoscimento virtuale che la radio nazionale britannica assegna ogni anno all’artista che a detta dei circa 200 fra giornalisti musicali, dj, cantanti e produttori sarà quello sul quale scommettere per un rapido futuro, dentro e fuori in Regno Unito. Fra i nomi che quest’anno hanno fatto la loro scelta fra i 10 preselezionati dall’emittente, ex vincitori o pre-selezionati come Sigrid, Celeste e Yungblud, artisti sulla cresta dell’onda come Tom Grennan, Dua Lipa, Elton John, Charli XCX.

FLO sono nate tre anni fa ed in breve tempo si sono subito affermate come il nome di punta del nuovo r’n’b. Il singolo d’esordio “Cardboard box” è andato immediatamente in alta rotazione mentre ora sta girando “Immature” che accompagna l’EP d’esordio “The lead”.

In passato, vale la pena ricordare erano stati inseriti nelle short list Anna Calvi, Billie Eilish, gli Hurts, Claire Maguire, James Blake, Years & Years, ma anche la spagnola Rosalia, James Bay, Ella Eyre, Stormzy, Angel Haze, Raye, lo statunitense Khalid e la italo-canadese Alessia Cara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...