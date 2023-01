Top of the charts: riecco in vetta Metro Boomin e David Guetta con Bebe Rexha

Ci sono ancora le canzoni a tema natalizio a dominare, ma tornano in vetta anche Metro Boomin e David Guetta

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: Last Christmas- Wham

Album:Da capo – Stationen einer Weltkarriere-Udo Jurgens

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey (Fiandre)/I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha(Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / Mauvaise ordre – Lomepal (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academ

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva(nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Escapism- RAYE & 070 Shake

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Dobro Jutro, Božić Je- Nela (nazionali)/ Last Christmas- Wham (internazionali)

Album: Live 2022- Dalmatino (nazionali)/Only the strong survive- Bruce Springsteen (internazionali)

Singoli: Julehjertets hemmelighed -Malte Ebert

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli: Miss you – Oliver Tree & Robin Schulz

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Last Christmas- Wham

Album:Limbo-Costi

Singoli:Amber- Zola

Album: Coeur blanc- Jul

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album: Lord of the lost -Blood & Glitter

Singoli: Escapism- RAYE & 070 Shake

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli: Bossi Claus- Bossikan, Chico Beatz (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Thriller (25th anniversary)- Micheal Jackson

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Matematika- Stephane Legar & Netta (nazionali) /Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Fake news- Pinguini tattici nucleari

Singoli: Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Album:HATTORI- Miyagi & Endspiel

Singoli: Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli:Ladada (mon dernier mot)- Claude

Album: SOS – SZA

Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Borba- Dordè

Singoli: Vampire – Red electric (nazionali)/ Anti hero – Taylor Swift (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Za djengi da- INSTASAMKA

Album: You and me – Veky

Singoli: Hver gang vi mØtes, emma steinbakken-Floden

Album:SOS-SZA

Singoli:Last Christmas- Wham

Album: Rumours – Fletwood Mac

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Ogrody mixtape 3 – Kukon

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Příběhy a sny- Viktor Sheen

Singoli: La tine și la bani-rares & Bogdan DLP (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Nu mă uita – EP- Stefan Costea

Singoli:Night of happy hopes – Nikolay Baskov &Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova

Album: HATTORI- Miyagi & Endspiel

Radio: Se lo senti lo sai – Jovanotti

Singoli: Sava i Dunav -Henny & Breskvica (nazionali)/Late night talking- Ed Sheeran (internazionali)

Album: Borba- Dordè

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Masterpiece- Sima

Singoli:S tabo upam si leteti – Uroš & Tjaša (nazionali) /Anti-Hero- Taylor Swift (internazionali)

Album:Borba- Dordè

Singoli: La jumpa- Arcangeli & Bad Bunny

Album: Los postros del tiempo- Marea

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Klart det ska bli jul- Arvingarna

Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheal Bublè

Singoli:Ara – Zeynep Bastik

Album: Sevda Mecburi İstikamet – EP- Teoman

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Koljadki– Interpreti Vari

Singoli: The astronaut- Jin

Album: Több nem is kell (Aréna 2022.01.22.)- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...