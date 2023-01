“P.S Je t’aime” (e altre canzoni): il grande rientro di Christophe Willem

Il 2022 ha segnato il grande ritorno nel mainstream di un cantautore francese che ha animato l’airplay i 15 anni precedenti, per poi finire nel classico tunnel. Stiamo parlando di Christophe Willem. “P.S Je t’aime” è una delle canzoni francesi dell’anno appena trascorso e lo rilancia dopo qualche anno di assenza dalle scene – esattamente cinque – e un periodo più lungo di risultati non all’altezza del talento. La canzone è inclusa nell’album “Panorama”, che è andato bene in Francia (sesto posto) e meglio in Belgio (secondo).

Willem, uscito da Nouvelle Star, franchigia francese del programma “Pop Idol” ha avuto un quinquennio di enorme popolarità fra il 2006 ed il 2011, periodo nel quale ha vinto praticamente tutto. “Double je” fu canzone dell’anno in Francia nel 2007 ed i suoi primi tre album hanno fatto incetta di premi. Nel 2010 sfuma all’ultimo la partecipazione all’Eurovision per la Francia, praticamente quasi annunciata.

Poi inizia il lento declino fino alla ricomparsa televisiva nel 2017 con un nuovo album e l’anno seguente come giurato nella selezione francese per l’Eurovision e il commento dello stesso evento. Ora il rilancio musicale, che sembra promettere bene, come mostra anche l’altro singolo “J’tomberai pas”.

