Top of 2022: Italia vincono Mahmood & Blanco e Lazza per charts tutte Made in Italy

La Fimi ha pubblicato la classifica dei 10 singoli e dei 10 album più venduti in Italia nel 2022. Trionfano da una parte Mahmood e Blanco, con “Brividi” e dall’altra Lazza, prossimamente in gara a Sanremo, con “Sirio”. Il dato abbastanza rilevante è che non c’è alcun brano internazionale – inteso come non italiano – nella top 10 e nel caso degli album è già la terza volta consecutiva.

In termini di certificazioni, il 2022 chiude con un totale di 267 Album, 2 Compilation e 325 Singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli: un felice risultato alimentato dagli investimenti delle etichette in artisti e nuova musica.

TOP ALBUM TOP SINGOLI 1. Sirio – Lazza 1. Brividi – Mahmood & Blanco 2. Taxi driver – Rkomi 2. Shakerando – Rhove 3. Blu celeste – Blanco 3. Dove si balla – Dargen D’Amico 4. Noi, loro, gli altri – Marracash 4. Farfalle – Sangiovanni 5. Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama 5. La coda del diavolo – Rkomi & Elodie 6. C@ra++ere s?ec!@le – thasup 6. La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei 7. Salvatore – Paky 7. Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari 8. Materia (Pelle) – Marco Mengoni 8. 5 gocce – Irama feat. Rkomi 9. Caos – Fabri Fibra 9. Baby goddamn – Tananai 10. X2 – Sick Luke 10. Ciao ciao – La Rappresentante di lista

