Il remix della “Lambada” di Alan Walker con Benedetta Caretta

Una delle più grosse sorprese di questo inizio d’anno, musicalmente parlando è la collaborazione fra uno dei massimi dj mondiali, l’anglo-norvegese Alan Walker ed una cantante italiana non ancora arrivata al mainstream nonostante varie e diverse esperienze vale a dire Benedetta Caretta. Già vincitrice di Io Canto, è stata poi protagonista a The Voice e sulle cronache rosa per il fidanzamento col collega Alberto Urso.

Produzioni musicali di rilievo pochine, ma diversi live in giro per il mondo, cantando soprattutto cover. Così è nata anche la collaborazione con Walker, che ha remixato – in particolar modo per il mercato latino – nientemeno che la mitica “Lambada” successo del 1989 dei francesi Kaoma, con Benedetta Caretta in questo caso a fare le veci di Lowla Braz.

Una grande opportunità anche per la giovane interprete italiana di farsi conoscere al grande pubblico, anche perchè – la storia recente della musica insegna- queste collaborazioni con dj e producer di fama internazionale danno sempre un boost importante alla carriera.

