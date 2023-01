“Shchedryi Vechir”, il nuovo singolo dei Kalush Orchestra

Era atteso dopo lungo tempo, ma ovviamente il periodo difficile con la guerra in corso ha rallentato tutto. Ora esce il nuovo singolo dei Kalush Orchestra, vincitori dell’ultimo Eurovision Song Contest 2023. “Shchedryi Vechir”, ovvero “Notte generosa” è accompagnato da un video in stile “Grand theft auto” girato a Los Angeles nel corso del mini tour negli Usa che la band ha effettuato nei mesi scorsi.

In questa occasione hanno coinvolto anche Arnold Schwarzenegger, l’ex attore oggi governatore della California, che hanno incontrato in quella occasione e che ha confermato anche l’appoggio dello Stato federale Usa alla causa ucraina.

Dopo “Stefanìa”, la canzone che ha trionfato a Torino, la band ha girato il Mondo come ambasciatrice dell’Ucraina, raccogliendo anche fondi per la popolazione ucraina, partecipando ad alcune collaborazioni con artisti ucraini e anche internazionali. Su tutti, The Rasmus, loro avversari a Torino, con i quali hanno realizzato un divertente mashup fra la loro canzone eurovisiva e la hit dei finlandesi “In the shadows”, intitolata “In the shadows of Ukraine”.

