The Voice Senior riparte col botto: Clara Serina de I Cavalieri del Re (e un ex Sanremo)

The Voice Senior è ripartito e anche quest’anno non mancano le sorprese. Ed anzi, la partenza è stata col botto, perchè ci ha subito regalato una vecchia conoscenza. Non ce l’ha fatta ad entrare, ma si è presa i suoi dieci minuti di gloria Clara Serina. Brasiliana di famiglia cremonese, 72 anni, è la voce più popolare per tutti noi che eravamo bambini negli anni ’80: è lei infatti ad aver cantato, insieme al gruppo composto da suoi familiari I Cavalieri del Re, sigle iconiche come “Lady Oscar” (5 milioni di copie), “L’uomo Tigre”, “Kimba”, “Yattaman“, “Chappi”, “Gigi la Trottola” legate ai cartoni animati giapponesi.

Purtroppo come si diceva, nessuno dei quattro giudici (Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e I Ricchi e Poveri), perchè Clara Serina ha scelto di complicarsi la vita tornando alle origini e puntando su un samba storico come “Garota de Ipanema”, oggettivamente non cantato bene e molto faticato. Ma sono stati comunque dei minuti straordinari per noi vecchi bambini

Prima ancora, la prima puntata ci aveva regalato un nuovo episodio della serie “A volte ritornano” ripescando dal dimenticatoio Marco Rancati. Piacentino, 65 anni ben portati, aveva preso parte al Festival di Sanremo 1985 con un brano firmato da Ron dal titolo “Occhi neri”, che finisce al quinto posto. Non si vedeva in scena in tv dalla sua partecipazione nel 2017 a The Winner Is. Nel suo caso, l’esibizione sulle note di “Fai rumore” di Diodato gli vale quattro giudici girati e la scelta di andare con Gigi D’Alessio.

