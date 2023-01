Top of the charts: ritornano padroni David Guetta & Bebe Rexha

Passate le feste, le classifiche tornano dominio dei grandi protagonisti, su tutti David Guetta & Bebe Rexha

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Da capo – Stationen einer Weltkarriere-Udo Jurgens

Singoli: Anti hero- Taylor Swift (Fiandre)/The loneliest – Måneskin(Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / Mauvaise ordre – Lomepal (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academ

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva(nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: After Russia- Interpreti Vari

Singoli: Trebas li me -Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Anti-Hero- Taylor Swift (internazionali)

Album: Live 2022- Dalmatino (nazionali)/Relapse- Eminem (internazionali)

Singoli: Flyvende faduma- Tobias Rahim

Album: Når sjelene kaster op – Tobias Rahim

Singoli: Miss you – Oliver Tree & Robin Schulz

Album: Winsk- Murovei

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Limbo-Costi

Singoli:Amber- Zola

Album: Coeur blanc- Jul

Singoli: Sie weiß – Ayliva feat. Mero

Album: Frei und grenzenlos – Daniela Alfinito

Singoli: Pointless- Lewis Capaldi

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli: Pseûma – Sidarta, Beyond (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Thriller (25th anniversary)- Micheal Jackson

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Matematika- Stephane Legar & Netta (nazionali) /Calm down- Rema ft Selena Gomez (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Fake news- Pinguini tattici nucleari

Singoli: Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: I Like It-Novlem

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli:VIBE – Taeyang feat. Jimin of BTS

Album: Ech brauch Suen- Broooze

Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Borba- Dordè

Singoli: Vampire – Red electric (nazionali)/ Star Walkin – Lil Nas X (internazionali)

Album: Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Za den’gi da- Istasamka

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: Hver gang vi mØtes, emma steinbakken-Floden

Album:SOS-SZA

SingoliProbleem- Boef feat. Cristian D

Album: SOS-SZA

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Calm down- Rema

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Příběhy a sny- Viktor Sheen

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Midnight Gems – EP- The Motans

Singoli:Night of happy hopes – Nikolay Baskov &Larisa Dolina & Dima Bilan & Yulianna Karaulova

Album: Poslje rossiiya- Interpreti Vari

Radio: Se lo senti lo sai – Jovanotti

Singoli: Bella Hadid- Voyage & Nucci (nazionali)/Late night talking- Ed Sheeran (internazionali)

Album: Borba- Dordè

Singoli:I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Popstar- Calin

Singoli:S tabo upam si leteti – Uroš & Tjaša(nazionali) /Anti-hero- Taylor Swift (internazionali)

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli: La bachata- Manuel Turizo

Album: Corazon y flecha- Manuel Carrasco

Singoli:Natterna i Goteborg – Viktor Leksell

Album: M.O.B. – 23 & C. Gambino

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album: Paul- Sido

Singoli:Sende yokken- Hande Unsal

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: HATTORI- Miyagi & Endspiel

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album: Több nem is kell (Aréna 2022.01.22.)- Akos

