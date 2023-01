Scatta l’Eurosonic Noorderslag, con Madame, S10 e il meglio dell’indie europeo: come seguirlo

Si apre stasera l’Eurosonic Noorderslag. Lo straordinario evento showcase dedicato alla musica indipendente europeo, arriva alla ventisettesima edizione e come sempre sarà ospitato in vari location di Groningen. Dalle 20 di oggi al 21 gennaio in varie location di Groningen, tre palchi diversi e una serie di mini concerti di 15 minuti l’uno, con tutti gli artisti emergenti del panorama musicale europeo.

Il maxi concerto è organizzato dall’omonima associazione, insieme con varie radio europee, in collaborazione col Reperbahn Festival, sotto l’egida di EBU e Commissione Europea e può può essere seguito live, facendo switch fra i tre palchi.

Gli italiani che si esibiranno

Saranno 9 gli artisti che si esibiranno. Una è Madame (che con ogni probabilità si esibirà dall’Italia, visto che è in questo momento è Sanremo per le prove), l’altra è San Soucis, di cui parliamo qui sotto. Gli altri sette sono artisti emergenti di vario genere e differente popolarità. La più interessante è la pianista che fonde jazz ed elettronica Maria Chiara Argirò. Poi c’è l’italo-marocchina Imen Siar, altro nome di rispetto dell’indie-elettronico.

Chi ama l’alternative Punk Jazz apprezzerà invece 72 Hours post fight, ovvero il batterista Andrea Dissimile ed il sassofonista Adalberto Valsecchi. Piqued Jacks sono invece un gruppo rock che sta già girando molto sulle tv musicali e sulle principali radio europee che danno spazio a produzioni nuove ed indipendenti, anche perchè il loro ultimo album è stato prodotto da Brett Shaw (Florence + The Machine). Poi troveremo il post-punk dei bolognesi Qlowski, il rap mescolato al jazz della romana di origine africane Shunaji e sempre da Bologna la ventenne Asia Martina Morabito in arte Sleap-E, che fonde pop e jazz.

C’è poi un altro italiano, sotto le insegne della Finlandia: si tratta di Elia Lombardini, compositore e violinista italo-finnico che fonde la musica sinfonica con quella elettronica.

I nomi noti e interessanti

Insieme a nomi emergenti della scena indipendente, ci sarà anche qualche nome noto. Intanto tornerà Alina Pash, l’anno scorso fra i vincitori dei Music Moves Europe Talent Awards e poi protagonista della finale ucraina per l’Eurovision, vinta con successiva rinuncia alla partecipazione causa non chiarito viaggio in Crimea. Dall’Ucraina arriverà anche la grande sconfitta della finale di quest’anno ovvero Jerry Heil.

Poi ci sarà S10, la grande rivelazione dell’Eurovision 2023, che ovviamente è di casa, essendo olandese.

Fra i nomi più interessanti, la tedesca Anaïs; gli olandesi Naaz (qui il nostro post), Son Mieux (reduci da un primo posto in classifica) e Amina; la faroese (quindi ufficialmente danese) Brimheim col suo rock potente; la francese Caro; le irlandesi (del Sud e del Nord) Dea Matrona; i belgi Eecht, protagonisti delle charts nazionali; la danese Jada; la lettone Eliza Legzdina (di cui avevamo parlato qui); la svizzera Joya Marleen (qui il nostro post); i ciprioti Monsieur Domani, già vincitori di diversi premi in giro per l’Europa; le interessanti contaminazioni latine della spagnola Queralt Lahoz, le altre spagnole Tanxugueiras, dall’ultimo Benidorm Fest, col loro sound galiziano.

Music Moves Europe Talent Awards

Non solo. Giovedì alle 20, andrà in scena sempre a Groningen la cerimonia di premiazione dei Music Moves Europe Talent Awards, che proclamerà i cinque vincitori e il vincitore assoluto del Public Choice fra i candidati, che vedono in lizza anche la giovanissima italiana Sans Soucis.

Anche questo evento sarà fruibile live gratis, sulla pagina social del premio. Gli artisti in gara si esibiranno tutti nel corso dell’Eurosonic Noorderslag.

A decidere i cinque vincitori ed il premio della giuria sarà una giuria composta da: Alyona Alyona, detentrice del Public Choice Awards, Gemma Bradley, speaker di BBC Radio 1, Cindy Castillo, management & Booking del Mad Cool Festival; il dj e speaker Kevin Cole e Bryan Johnson, artista e rappresentante di Spotify. In palio 10.000 euro da spendere nella promozione della loro carriera per i i cinque vincitori più altri 5000 per il vincitore del Public Choice, che sarà scelto dai fan di tutta Europa e premiato nel corso dell’evento.

Music Moves Europe Awards sono organizzati da Eurosonic Noorderslag insieme al Reperbahn Festival, insieme con MaMa Music & Convention, Linecheck Music Meeting & Festival, Yourope, Independent Music Companies Association (IMPALA), International Music Managers Forum (IMMF), International Confederation of Music Publishers, Liveurope, Live DMA, European Music Exporters Exchange (EMEE), Digital Music Europe (DME)

In giuria, oltre ad altri esperti del settore, ci saranno i franco-armeni Ladaniva, campioni uscenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...