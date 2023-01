“Gold”, dalla Germania il sound internazionale della giovanissima Loi

Melodie alla Ed Sheeran, ma con la delicatezza femminile. Leonie Greiner, 20 anni, nata a Mannheim, sta girando adesso nelle radio europee ed è ai primi posti delle charts col singolo “Gold”, che la sta lanciando definitivamente dopo l’esordio con la cover al piano “Blinding lights” di The Weeknd promossa su TikTok e arrivata a 50 milioni di streams ed ora ad un passo dal disco d’oro in Brasile.

Grande amica di Zoe Wees, la cantante di origine americana di stanza in Germania lanciata un paio di anni fa dalla hit “Control”, Loi è davvero una star dei social, non solo in Germania: ha infatti fan dall’Italia e dalla Francia, così come in America Latina e Giappone.Loi ha raggiunto oggi oltre 400.000 follower su TikTok, oltre 80.000 fan su Instagram e con 150.000 follower su YouTube. Ed intanto le sue apparizioni nelle radio, pubbliche e private, aumentano, così come la presenza in importanti eventi live, su tutti Lollapalooza, grazie anche al fatto che incide per una importante major.

