Music Moves Europe Talent Awards 2023: Jerry Heil Public Choice, fra i vincitori l’italiana Sans Soucis

C’è anche l’italiana Sans Soucis fra i sette vincitori dei Music Moves Europe Awards, il il premio supportato da Creative Europe e Unione Europea rivolto agli artisti emergenti che rappresentano il suono europeo di oggi e di domani ed organizzato da Eurosonic Noorderslag insieme al Reperbahn Festival, insieme con Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) e European Music Exporters Exchange (EMEE).

Sans Soucis ha vinto il premio della giuria, composta dai Ladaniva campioni uscenti e da Gemma Bradley conduttrice di BBC Radio, Kevin Cole, dj statunitense, Bryan Johnson, head of artist e industry partnership, e Cindy Castillo, del Mad Cool Festival, in Spagna

Giulia Grispino, questo è il vero nome della cantante modenese, ha scelto di farsi chiamare Sans Soucis perché è il soprannome che le ha dato sua nonna congolese quando era bambina; significa letteralmente “nessuna preoccupazione. Artista del mese su MTV Italia lo scorso settembre, ha scalato rapidamente l’airplay della scena indie nazionale. Per lei 10.000 euro più altri 5000 di buono turistico.

Il Public Choice Award, quindi il premio del vincitore assoluto scelto dal pubblico va all’Ucraina Jerry Heil. La cantautrice ucraina, terza alla selezione ucraina per l’Eurovision 2023, si è probabilmente giovata del contesto storico ma anche del grande pubblico eurovisivo, che le ha consegnato il riconoscimento come miglior emergente d’Europa. Anche per lei come per tutti i vincitori 10.000 euro, più altri 5000 ed una sessione promozionale su Deezer.

Gli altri vincitori

Gli altri cinque vincitori sono l’austriaca Oska, la slovena July Jones, il tedesco Schmyt, la spagnola Queralt Lahoz e il duo elettronico francese Kids Return. Tutti sono stati premiati in diretta nel corso dell’Eurosonic Noorderslag, in corso a Groningen in questi giorni.

