Top of the charts: Miley Cyrus regina dei singoli, Måneskin lanciano l’album

Cambiano finalmente i protagonisti, che sono Miley Cyrus e i nostri Måneskin, il cui album “Rush” è subito schizzato in testa quasi dovunque

Singoli:5AM- Era Istrefi & Buta

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: Sie weiß- Ayliva ft Mero

Album:Frei und grenzenlos- Daniela Alfinito

Singoli: Anti hero- Taylor Swift (Fiandre)/The loneliest – Måneskin(Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: SOS- Camille (Fiandre) / Central tour 2022 – Indochine (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva(nazionali)/ Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album:Rush- Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: Zamisli- Massimo (nazionali)/Anti-Hero- Taylor Swift (internazionali)

Album: Vrijeme Ljubavi- Parni Valjak (nazionali)/AM- Arctic Monekys (internazionali)

Singoli: Escapism- Raye ft 070 Shake

Album: Når sjelene kaster op – Tobias Rahim

Singoli: Miss you – Oliver Tree & Robin Schulz

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Äärirajoille Ii- Sexmane

Album:Sextape Ii- Sexmane

Singoli:Galactic- Maes

Album: Coeur blanc- Jul

Singoli: Sie weiß – Ayliva feat. Mero

Album: Mitten im feuer- Fantasy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: St.Jude- Courtneeers

Singoli: Pseûma – Sidarta, Beyond (nazionali)/Creepin’- Metro Boomin & 21 Savage (internazionali)

Album: Midnights – Taylor Swift

Singoli:Escapism- Aye Ft 070 Shake

Album: Sonder- Dermot Kennedy

Singoli: Dýrð í dauðaþögn (BRÍET)- Interpreti Vari

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Lifemim- Itay Levy (nazionali) /Daniel- Elton John (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Cookies’n’ cream – Guè, Anna & Sfera Ebbasta

Album: Madreperla- Guè

Singoli: Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Album:Rush – Maneskin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli:Radio- Sigala ft MNEK

Album:MANSION MUSIK- Trippied Redd

Singoli: Simili- The Travellers (nazionali)/ Star Walkin – Lil Nas X (internazionali)

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Rush – Maneskin

Singoli: Hver gang vi mØtes, emma steinbakken-Floden

Album:Å drukne en fisk- Arif Mukarami

SingoliProbleem- Boef feat. Cristian D

Album: SOS-SZA

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Como tu – Barbara Bandeira & Ivandro

Album: Casa guilhermina- Ana Moura

Singoli: Habibi – Stein27

Album:Příběhy a sny- Viktor Sheen

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Rush – Maneskin

Singoli:Call it love- Felix Jaehn & Ray Dalton

Album: 15- uglystephan

Radio: Ok respira- Elodie

Singoli: Bella Hadid- Voyage & Nucci (nazionali)/Ferrari- James Hype & Miggy Delarosa (internazionali)

Album: Borba- Dordè

Singoli:I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Lo fi jutro – Mate bro (nazionali) /Never gonna not dance again – Pink (internazionali)

Album:Rush- Maneskin

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Un verano sin ti- Bad Bunny

Singoli:Natterna i Goteborg – Viktor Leksell

Album: M.O.B. – 23 & C. Gambino

Singoli: I’m good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

Album: Every loser – Iggy Pop

Singoli:Bi tek ben anlarim- KOF

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Rush- Maneskin

Singoli: Lift me up – Rihanna

Album: Uj torveni – Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...