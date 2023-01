“Weekends”, riecco le sonorità pop di Freya Ridings

Ritroviamo Freya Ridings, uno dei talenti più fulgidi del pop britannico. Nel 2019 la sua “Castles”, eletta canzone dell’anno dalla nostra redazione, vinse due dischi di platino trascinando al disco d’oro l’album che portava il suo nome.

A tre anni di distanza ricompare con “Weekends“, brano che accompagna ed anticipa “Blood orange“, il suo secondo lavoro completo, in uscita nel mese di Maggio. Le sonorità sono sempre quelle che la stanno facendo conoscere molto anche al di fuori dei confini britannici: recentemente è stata infatti protagonista anche di un tour in Australia, oltrechè ad una serie di rassegne live in giro per l’Europa.

Non sarà facile ripetere il successo di un singolo che grazie agli streaming ha fatto incetta di premi un po’ dovunque (tre dischi di platino in Australia, uno in Svizzera ed Austria, disco d’oro in Canada oltre ai premi nel Regno Unito) ma l’etichetta indipendente per la quale incide ha già lanciato il battage promozionale e la canzone sta facendo il giro delle radio.

