Alla scoperta di July Jones, il talento del pop elettronico sloveno

Difficile sapere se prima o poi la vedremo sul palcoscenico dell’Eurovision, intanto però July Jones è l’artista più internazionale che la Slovenia stia esprimendo. Radici per metà inglesi, la cantautrice è fra i vincitori dei Music Moves Europe Talent Awards, premio che ha ricevuto la scorsa settimana a Groningen e che corona una prima parte di carriera importante che l’ha vista fra l’altro autrice anche per i BTS, la boyband coreana campione di vendite.

“Muse”, che vedete qui sotto. è la sua ultima produzione, bella rappresentazione del pop sperimentale ed elettronico di questa artista che in pochi anni ha già conquistato la scena indie britannica, ma è interessante anche “Loner“. Per lei all’attivo un Ep e un mixtape, oltre ad una serie di collaborazioni importanti: con Tove Styrke, della quale ha aperto il tour, a girli, con la quale ha quella “Butterflies” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e per la quale ha firmato gran parte dell’album.

Un consenso crescente per questa artista arrivata nel Regno Unito non molti anni fa, senza nemmeno conoscere l’inglese. Oggi è anche in prima fila per i diritti LGBT: si è dichiarata pubblicamente pansessuale. Ora punta dritto al suo prossimo obiettivo, che è leggermente ambizioso: “Vincere 20 grammy nei prossimi 10 anni”. Per adesso, è in rampa di lancio nelle radio europee e in giro a cantare nei maggiori palchi d’Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...