Alla scoperta di Luana Knöll, il nuovo talento del pop tedesco

Tenete d’occhio questa ragazza perchè ne risentiremo parlare presto. Si chiama Luana Knöll ed è il nome nuovo del pop tedesco. Attrice, cantante, conduttrice radiofonica, è emersa in pochissimo tempo da TikTok e si è imposta con le sue produzioni estremamente contemporanee. Come questa “Strassenlichter“, uscita poche ore fa, ma anche con il precedente singolo “LOL“, decisamente più pop.

Oltre 350.000 followers sul social cinese, sta guadagnando popolarità anche grazie ad una serie di passaggi radiofonici e diverse collaborazioni, ma soprattutto grazie ad una lunghissima serie di apparizioni tv in film, telefilm e spot pubblicitari. Ancora in attesa della pubblicazione del primo album, tuttora in lavorazione, la giovane cantautrice è però l’ennesima dimostrazione della vivacità del pop in lingua tedesca. Ascoltate per esempio, “Allein“: potrebbe funzionare in qualsiasi rotazione mainstream anche da noi.

