Top of the charts: Miley Cyrus conquista l’Europa, bene i Maneskin

“Flowers”, il nuovo singolo di Miley Cyrus conquista l’Europa, bene i Maneskin, che si confermano protagonisti fra gli album

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Concerto di Capodanno- Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Franz Welser Most

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Face it alone – Queen (Germanofono)

Album: Rush- Maneskin (Fiandre) / Rush- Maneskin (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: The Name Chapter: TEMPTATION- TOMORROW X TOGETHER

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva(nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Gloria- Sam Smith

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Gloria- Sam Smith

Singoli: Bye bye – Noelle (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: 11- Nika Tukovic (nazionali)/AM- Arctic Monekys (internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Når sjelene kaster op – Tobias Rahim

Singoli: Forget me- Lewis Capaldi

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli: Sata Vuotta- Behm

Album:Neon Noir- VV

Singoli:Jolie- Gaulois

Album: Central tour- Indochine

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Best of – Amigos

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: What’s rock and roll- Reytons

Singoli: Gagarin -Trannos, Light, Alitiz (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: The greatest hits 1971-1975 – The Eagles

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Gigi’s recovery- Murder Capital

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Lifemim- Itay Levy (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Album:Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: DNK- Aya Nakamura

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Diamonds & Dancefloors- Ava Max

Singoli: RIP (Rest in peace)- Aidan & Ira Losco (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:12- Macan

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Å drukne en fisk- Arif Mukarami

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Příběhy a sny- Viktor Sheen

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras(internazionali)

Album: Let’s start here- Lil Yachty

Singoli:Call it love- Felix Jaehn & Ray Dalton

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Radio: Ok respira- Elodie

Singoli: Sava i Dunav-.Henny & Breskvica (nazionali)/Unholy – Sam Smith feat. Kim Petras (internazionali)

Album: Borba- Dordè

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Heroes and villains – Metro Boomin

Singoli:Flow – I.C.E (nazionali) /You are not alone – Tom Grennan(internazionali)

Album:Rush- Maneskin

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Un verano sin ti- Bad Bunny

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: M.O.B. – 23 & C. Gambino

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Danbarkeit – Schwyzerörgeliquartett Genderbüebu

Singoli:Sne Yokken- Hande Unsal

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Uj torveni – Akos

