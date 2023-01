“Bye Bye”, l’ex ballerina Noelle conquista le charts croate

Ivana Crnkovic in arte Noelle è un nome da seguire del pop croato. In questi giorni l’artista sta girando nelle radio nazionali con “Bye Bye”, canzone che aveva presentato alla tv nazionale sperando di essere selezionata per la Dora, il concorso che conduce all’Eurovision sotto bandiera croata. Così non è stato, ma intanto per lei arrivano comunque soddisfazioni, come la partecipazione al prestigioso CMC Festival, una delle rassegne di punta in Croazia e un paio di riconoscimenti dedicati ai nomi migliori della musica balcanica.

E con questa canzone si è già presa la soddisfazione di conquistare il primo posto della classifica croata, che registra principalmente l’airplay radiofonico, a testimonianza di come oltre-Adriatico ci sia una ottima vitalità.

Il suo debutto risale a due anni fa, sotto l’ala protettiva di Ivan Zezic, in arte ZETZ, dj e producer emergente, che ha firmato il suo singolo d’esordio “Halo“. I due si sono conosciuti proprio al CMC Festival dove Noelle lavorava sino a qualche anno fa come ballerina e coreografa. Ora però la sua strada è quella della canzone ed è determinata a farsi largo. Da allora sono arrivate una serie di produzioni molto moderne come ad esempio “Ne lazi”. O anche https://www.youtube.com/watch?v=_D0M9Qjd0MY“Bit ce bolje”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...