“Molecola”, la svolta pop punk di Marte

È uscito venerdì 27 gennaio “Molecola”, il nuovo singolo della cantautrice milanese Marte. Dopo l’uscita di “Conchiglia” (qui la nostra intervista) e “Black Mamba” arriva qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò a cui la cantautrice ci aveva abituati.

Frutto di una sperimentazione che parte in realtà già da “Black Mamba”, in cui l’elettronica faceva da padrona, “Molecola” arriva con marcate sonorità pop punk, indie pop ed elettronica (per certi versi anche vagamente synthwave) che ci portano indietro agli anni ’80 e mostrano il lato più forte e meno malinconico di Marte.

Scritto a quattro mani dalla stessa Marta Marasco (è questo il vero nome della cantautrice milanese, che ricordiamo anche per le partecipazioni a Sanremo Giovani, 1MNext e X Factor) insieme a Domenico “Mimmo” Finizio (chitarrista della band Tropea, rivelazione della passata edizione di X Factor), è un brano che a detta della stessa cantautrice è scritto per essere cantato a squarciagola e per portare tanta presa a bene.

Quando io e Domenico Finizio (Tropea) abbiamo scritto “MOLECOLA” di base volevamo prenderci bene. Il risultato è un pezzo che avrei sicuramente cantato a squarciagola in cameretta dai miei ai tempi del liceo, ma con un suono attuale. Per me questo brano è anche il frutto della sperimentazione di un sound diverso da quello dei singoli precedenti, che fa emergere un lato diverso della mia personalità.

Il risultato dunque è “Molecola”, un brano che dura 2:21 e che si presta bene all’ascolto in loop e a essere cantato anche nei momenti più duri, che sin dal primo ascolto è in grado di dare grinta, carica e buon umore.

“Molecola” è disponibile da venerdì 27 gennaio su tutti i digital store, in streaming su Spotify e su YouTube.

