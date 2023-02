Eurovision 2023, logo, slogan e sorteggio semifinali: Italia vota nella prima, San Marino nella seconda

La St. Georges Hall di Liverpool, ha ospitato il sorteggio delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma alla M&S Bank Arena sempre della città dei Beatles. Come sempre i vari Paesi hanno conosciuto in quale delle due semifinali si esibiranno e nell’ambito di queste, se nella prima o seconda metà.

Per i sei paesi direttamente finalisti, ovvero i cinque Big (Francia, Germania, Italia, Regno Unito che è anche ospitante, Spagna) e per l’Ucraina campione in carica, il sorteggio è stato invece relativo a quale semifinale li vedrà votare – e che quindi saranno in ogni caso obbligati a trasmettere in diretta. L’Italia ha pescato la prima e ancora una volta sarà lontano da San Marino, che invece avrà la seconda.

L’ordine esatto di uscita sarà invece determinato da EBU e BBC una volta conosciute tutte le canzoni, sulla base di criteri artistici e di spettacolo. Ecco nel dettaglio l’esito del sorteggio

Prima semifinale- Martedì 9 Maggio ore 21

Votano anche Germania, Francia, Italia

PRIMA METÀ

Serbia

Lettonia

Irlanda

Norvegia

Portogallo

Croazia

Malta

SECONDA METÀ

Svezia

Moldavia

Svizzera

Israele

Paesi Bassi

Finlandia

Azerbaigian

Repubblica Ceca

Seconda semifinale- Giovedì 11 Maggio ore 21

Votano anche Ucraina, Spagna, Regno Unito

PRIMA METÀ

Armenia

Cipro

Romania

Danimarca

Belgio

Islanda

Grecia

Estonia

SECONDA METÀ

Albania

Australia

Austria

Lituania

San Marino

Slovenia

Georgia

Polonia

Logo e slogan

Un cuore che unisce i colori ucraini e quelli britannici e lo slogan “United by music”. Questo il claim dell’Eurovision 2023, ospitato dalla Liverpool M & S Bank Arena, svelato nella mattina di ieri.

Lo slogan “United By Music” è un riferimento alla collaborazion tra Regno Unito, Ucraina e Liverpool, unica nella storia dell’Eurovision, perchè un Paese ospita in nome e per conto dell’altro, che però non è fuori dall’organizzazione, bensì collabora ad essa. NTU sarà infatti parte dello show insieme alla BBC. Inoltre, ricorda anche il motivo fondante dell’Eurovision, quello di unire popoli e nazioni nel segno della musica. Il logo invece è stato appunti ispirato dai colori dei due Paesi coinvolti, l’Ucraina vincitrice del 2022 e il Regno Unito che ospita materialmente in nome di Kyiv. Il cuore che si muove è ispirato all’effetto elettrocardiogramma, che produce una sequenza di cuori: ognuno risponde al ritmo e al suono, come a voler illustrare il battito collettivo di partecipanti e spettatori.

C’è poi un riferimento a Liverpool, la città ospitante. Il carattere tipografico utilizzato è infatti il Penny Lane: deriva quelli che venivano utilizzati nel secolo scorso sulle strade di Liverpool. Ma è impossibile non notare che “Penny Lane” è anche una celebre canzone dei Beatles, che a Liverpool sono nati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...