The Voice Senior: altri ingressi big con Minnie Minoprio, Stefano Borgia e Aida Cooper

Altra puntata all’insegna dei grandi nomi a The Voice Senior, l’ultima di blind auditions: dopo Clara Serina della prima serata e il tris d’assi di mercoledì sera altri tre volti- due davvero notissimi – fanno il loro ingresso nella trasmissione, superando lo scoglio dei giudici.

La prima è Minnie Minoprio. Sex symbol degli anni’80, lanciata da Lelio Luttazzi e Walter Chiari, oggi ottantenne, la cantante ed attrice è uno dei volti più famosi del cinema e della televisione italiana del recente passato e nella prima parte della carriera è stata anche cantante, avendo inciso ben undici album. Sulle note di “Careless whisper” degli Wham ha fatto girare tutti e quattro i giudici per poi scegliere Clementino.

Il secondo nome è Alida Castignola, in arte Aida Cooper. 72 anni. Meno nota al grande pubblico, è però in attività da oltre mezzo secolo. In gara senza fortuna al Festival di Sanremo 1989 nella sezione emergenti col brano “Questa pappa”, che non supera le semifinali, ha poi intrapreso una carriera come corista, lavorando prima con Mia Martini e poi con Loredana Bertè, di cui è grande amica e che infatti l’ha riconosciuta immediatamente. Si girano in tre – ma D’Alessio viene bloccato – dopo la sua esibizione sulle note di “Non farti cadere le braccia” di Edoardo Bennato ed ovviamente la scelta è scontata, ossia per la Bertè.

Da quella stessa edizione del Festival di Sanremo viene anche il terzo nome famoso, anzi famosissimo, ovvero Stefano Borgia. Cantautore, ma soprattutto autore, era in gara sia nella sezione emergenti con “Sei tu”, che arriva seconda dietro a “Bambini” di Paola Turci (il suo secondo festival dopo quello nei Giovani del 1985 con “Se ti senti veramente un amico”, sesto posto), sia fra i big: è infatti coautore de “Le mamme” di Toto Cutugno, che chiuse anch’essa seconda. Poi ha scritto numerose altre canzoni, per Mina ed i Ricchi e poveri. Ha scelto “Portati via” di Mina, convincendo i giudici (due su tre, non si gira solo la Bertè) e scegliendo poi proprio i Ricchi e Poveri, ai quali è legato anche da grande amicizia.

