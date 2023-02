Top of the Charts: dominano Miley Cyrus ed i Måneskin

Dominano Miley Cyrus nei singoli e i Måneskin fra gli album, questi ultimi primi in 12 paesi

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Shah mat- Don Xhoni

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Pride (In The Name Of Love) (2023) -U2 (Germanofono)

Album: Rush- Maneskin (Fiandre) / Regarde moi – Pierre de Maere (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Obsjebjen- Mihaela Fileva(nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:TOP CONNECTION – Trap19 Connection feat. Kotenceto

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Gloria- Sam Smith

Singoli: Bye bye – Noelle (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Karo Kacao-Leb I sol (nazionali)/Oddinary. Stray Kids (internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 4 (The Pink album) – Lukas Graham

Singoli: Forget me- Lewis Capaldi

Album: Rush-Maneskin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush-Maneskin

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Ravenblack- Mono Inc.

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Gloria- Miley Cyrus

Singoli: Napoli- Rack, Sin Laurent (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Rush-Maneskin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Gloria- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli: Lifemim- Itay Levy (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Radio Shetach- Peer Tasi

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: DNK- Aya Nakamura

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Hdejja- The Travellers (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Rush – Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:12- Macan

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Betty -Idaly

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/I’m good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album:Born 2 Shine- AlbertNbn

Singoli:Call it love- Felix Jaehn & Ray Dalton

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Radio: Ok respira- Elodie

Singoli: Automatti- Nucci (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Borba- Dordè

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Rush- Maneskin

Singoli: Zatišje – Alex Volasko (nazionali) /You are not alone – Tom Grennan(internazionali)

Album:Rush- Maneskin

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Donde quiero estar -Quevedo

Singoli:Du & jag – Einar

Album: M.O.B. – 23 & C. Gambino

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush-Maneskin

Singoli:Sne Yokken- Hande Unsal

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Rush- Maneskin

