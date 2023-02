Via al Festival di Sanremo 2023: tutte le indicazioni e come seguirlo

Scatta stasera l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, in diretta dalle 20.40 dal teatro Ariston della città dei fiori e preceduta dal Primafestival.

Amadeus, conduttore e direttore artistico, sarà affiancato da Gianni Morandi e da quattro diverse co-conduttrici: stasera e sabato sera Chiara Ferragni, mercoledì la giornalista Francesca Fagnani, giovedì la campionessa di pallavolo Paola Egonu e venerdì l’attrice Chiara Francini.

Diretta su Rai 1 ma con diverse altre soluzioni alternative. Le cinque serate sono visibili infatti in diretta streaming anche su RaiPlay, in versione LIS. Chi ha una smart tv abilitata può vederla anche in 4K.

Chi ama il backstage può scegliere l’opzione aggiuntiva di Radio2 Visual, per seguire il dietro le quinte del palco dell’Ariston con Ema Stokholma, Gino Castaldo e le incursioni di Valerio Lundini.

Radio 2 sarà presente anche in diretta, con un glass box all’esterno dell’Ariston ed una postazione direttamente dentro il teatro a pochi metri dal palco. A raccontare l’evento saranno ancora Ema Stokholma, Gino Castaldo.

Il meccanismo

Stasera si esibiranno 14 dei 28 artisti in gara, altrettanti domani, con votazione dei soli giornalisti accreditati. Da giovedì entra in scena il televoto, diviso con la demoscopica; venerdi per la serata cover televoto (34%), demoscopica (33%) e giornalisti (33%); sabato invece nella prima fase voterà solo il televoto, mentre il rush finale a cinque vedrà tutto azzerato e di nuovo presenti le tre giurie. Nelle prime cinque votazioni, cioè fino alla top 5, i voti invece si sommeranno e dunque presumibilmente, se qualcuno dovesse prendere il volo, non sarà facile riagganciarlo.

Esordienti e figli d’arte

Sarà una rassegna con 14 esordienti, un vero record: sono i sei usciti da Sanremo Giovani (Gianmaria, Olly, Will, Sethu, Shari e Colla Zio), LDA, Mara Sattei, Articolo 31, Ariete, Cugini di Campagna, Lazza, Mr. Rain, Rosa Chemical, ai quali si aggiunge relativamente alla sola categoria principale (che anche quest’anno è l’unica), di Leo Gassmann. Fra loro i due figli d’arte, appunto Gassmann, figlio di Alessandro e LDA, aka Luca D’Alessio, figlio di Gigi.

L’ordine di uscita

Ufficiale l’ordine di uscita sia di stasera che di domani, che sarà il seguente:

Stasera- 7 Febbraio

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

gIANMARIA – Mostro

Mr. Rain- Supereroi

Marco Mengoni- Due vite

Ariete- Mare di guai

Ultimo- Alba

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Leo Gassmann – Terzo cuore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Gianluca Grignani- Quando ti manca il fiato

Olly- Polvere

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei- Duemilaminuti

Domani- 8 febbraio:

Will- Stupido

Modà – Lasciami

Sethu- Cause perse

Articolo 31- Un bel viaggio

Lazza- Cenere

Giorgia- Parole dette male

Colapesce Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il bene nel male

Levante- Vivo

Tananai- Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola & Chiara- Furore

Il vincitore come sempre, avrà la facoltà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest nella finale del 13 Maggio alla M&S Bank Arena di Liverpool. Noi di Euromusica, come sempre, vi racconteremo tutto quanto. Allacciate le cinture ed alzate il volume: che Sanremo 2023 abbia inizio.

