Sanremo 2023: dopo la terza serata Mengoni leader, rimontano Ultimo e Mr.

Aspettando i risultati della sola giuria demoscopica e del solo televoto, per capire quanto abbiano influito sulla classifica, la terza serata di Sanremo 2023 che equivale al secondo giro di ascolti conferma solida la leadership di Marco Mengoni, ma rilancia come previsto Ultimo, che scala due posizioni ed è ora secondo davanti a Mr.Rain, anche lui come previsto lanciato dalle giurie che premiano le cose più popolari o l’effetto simpatia.

In grande affanno tutti i giovani: perdono quota anche i CollaZio (ben 7 posizioni in meno) e probabilmente sono destinati a finire tutti e sei nelle ultime posizioni. Dalle quali invece, proprio grazie al televoto – ed alla spinta prevedibile anche dei fan del padre – sta uscendo LDA Risale la china Ariete, ma purtroppo per lei era quella con la stampa la serata nella quale avrebbe dovuto fare meglio. Perde altre due posizioni Giorgia.

Sotto, potete vedere le variazioni

La classifica dopo tre serate

Marco Mengoni – “Due vite” (=) Ultimo – “Alba” (+2) Mr. Rain – “Supereroi” (+14) Lazza – “Cenere” (+3) Tananai – “Tango” (-1) Madame – “Il bene nel male” (-3) Rosa Chemical – “Made in Italy” (-1) Colapesce Dimartino – “Splash”(-6) Elodie – “Due”(-4) Giorgia – “Parole dette male”(-2) Coma_Cose – “L’addio” (-5) Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”(+7) Modà – “Lasciami”(+7) Paola e Chiara – “Furore” (=) LDA – “Se poi domani” (+10) Ariete – “Mare di guai”(+4) Articolo 31 – “Un bel viaggio” (+1) Mara Sattei – “Duemilaminuti” (-6) Leo Gassmann – “Terzo cuore” (-8) Colla Zio – “Non mi va”(-7) Levante – “Vivo” (-5) I Cugini di Campagna – “Lettera 22” (-7) gIANMARIA – “Mostro” (-1) Olly – “Polvere”(-1) Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” (+1) Will – “Stupido” (-1) Shari – “Egoista”(=) Sethu – “Cause perse”(=)

