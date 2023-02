“Due vite” di Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2013

Marco Mengoni concede il bis dieci anni dopo e vince il Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”. L’interprete viterbese ha superato in volata Lazza, secondo e Mr.Rain, terzo. Una consacrazione per il dj e producer lombardo, diplomato in pianoforte al Conservatorio, che dopo essere risultato l’artista più venduto nel 2022 con l’album “Sirio” (tuttora in testa alle charts) si fa conoscere anche al pubblico generalista. Importante risultato anche per Mr. Rain, rapper convertito al pop, sicuramente spinto dal ritornello appiccicoso e dall’espediente del coro di bambini, dei quali non si è potuto giovare nella finalissima – i cori erano registrati – in quanto era da tempo passata la mezzanotte.

Solo quarto Ultimo, grande sconfitto, quinto Tananai, che ha svelato il tema reale della sua canzone solo dopo la prima esibizione con un video realizzato con le foto di una coppia ucraina separata dalla guerra. Al cantautore romano non è bastata la fan base nel rush finale, quando sono tornate in gioco anche demoscopica e sala stampa, due giurie a lui tradizionalmente non inclini. Cinque maschi ai primi cinque posti, per un festival che non viene vinto da una donna solista dal 2014, quando l’impresa riuscì ad Emma, con la sola Victoria De Angelis – bassista di Maneskin – ad alzare il trofeo negli ultimi 9 anni. Non si può dire che non sia il festival della contemporaneità visto che sul podio ci sono tre campioni attuali di vendite.

L’ultima serata a colpi di televoto ha spinto ad un passo dalla top 10 i Modà, autori di una strepitosa rimonta e alla fine undicesimi. Rimonta anche per Grignani, dodicesimo: per entrambi è una grande dimostrazione dell’affetto immutato del pubblico. A sorpresa, nonostante un festival non bellissimo dal punto di vista delle performance, raggiunge la metà superiore della classifica anche Ariete.

Una disfatta invece, al di là delle parole di rito di Amadeus, per i sei usciti da Sanremo Giovani, cinque dei quali sono agli ultimi sette posti della classifica coi soli Colla Zio ventesimi.

Per quanto concerne i premi collaterali Colapesce e Dimartino fanno boom perchè vincono il premio della Critica Mia Martini ed anche il premio della sala stampa Lucio Dalla. Coma_Cose miglior testo, premio alla memoria di Sergio Bardotti, assegnato dalla commissione musicale. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior musica, assegnato dall’orchestra a Marco Mengoni.

Nella conferenza stampa della mattina di domenica si saprà se Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest di Liverpool, ma dovrebbero esserci pochi dubbi a riguardo, perchè nei giorni scorsi aveva già detto di voler accettare. Nel caso comunque è pronto Lazza che pubblicamente anche lui ha già detto si.

La classifica finale

Marco Mengoni – Due vite Lazza- Cenere Mr. Rain- “Supereroi” Ultimo – “Alba” Tananai- “Tango” Giorgia – Parole dette male Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce Dimartino – Splash Modà – Lasciami Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Coma_Cose – L’addio Ariete – Mare di guai LDA – Se poi domani Articolo 31 – Un bel viaggio Paola e Chiara – Furore Leo Gassmann – Terzo cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Cugini di Campagna – Lettera 22 gIANMARIA – Mostro Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

