Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2023, brano da decidere

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla M&S Bank Arena di Liverpool nella finale dell’Eurovision Song Contest del 13 Maggio prossimo. Il cantante viterbese lo ha confermato durante la conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo 2023, dove ha trionfato con il brano “Due vite”.

Voglio andare a divertirmi anche là, a Liverpool, assolutamente sì che ci vado! Non ci sono mai stato a Liverpool, non vedo l’ora di andarci, ma vorrei portarci tutti! Facciamo un bel coro. Per ora non parliamo di aspettative, è presto, da domani ne parliamo, pensiamo a goderci questa vittoria anche perché non ho vinto solo io ma abbiamo vinto tutti e 28 perché è stato un festival meraviglioso. Voglio godermi Liverpool perché non ci sono mai stato e poi voglio divertirmi.

Dunque, sarà lui il portabandiera italiano, per la seconda volta, a dieci anni dal settimo posto de “L’essenziale” sul palco di Malmo nel 2013. Ma con quale brano? La tradizione direbbe quello sanremese – che comunque andrebbe accorciato di 45 secondi – ma non è detto. Perchè parlando al TG 1 lo stesso Mengoni ha lasciato intendere che solo fra poco, quando ci saranno tutte le canzoni del nuovo disco in uscita capirà se c’è un brano più adatto.

Da domani si pensa all’Eurovision 2023, per oggi ci si gode questa vittoria e ci si gode Sanremo. È pazzesco, sono onorato di aver fatto parte di questo Sanremo. Vorrei prima tornare in studio e confrontarmi con i musicisti. Se dovesse uscire qualcosa di nuovo, vi dico

Non resta dunque che attendere. Ma intanto, questo è certo, Marco Mengoni sarà un degno rappresentante, vista anche la popolarità che ha guadagnato all’estero dopo la prima partecipazione italiana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...