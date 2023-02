Top of the Charts: Miley Cyrus padrona, in Italia comanda già Mengoni

Saldamente al primo posto nei singoli Miley Cyrus, più varietà di primati fra gli album

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Concerto di Capodanno – Wiener Philharmoniker / Franz Welser-Möst

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Face it alone- Queen (Germanofono)

Album: Rush- Maneskin (Fiandre) / Camille – SOS (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Poslje shchje mu mislish- Dara Ekimova (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:TOP CONNECTION – Trap19 Connection feat. Kotenceto

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Gloria- Sam Smith

Singoli: Bye bye – Noelle (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Karo Kacao-Leb I sol (nazionali)/Rush – Maneskin (internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Lange leve – Artigeardit

Singoli: Miss youm- Oliver Tree & Robin Schulz

Album: Rush-Maneskin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: DNK-Aya Nakamura

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Heut ist ein guter Tag – Donots

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Queen of me- Shania Twain

Singoli: Napoli- Rack, Sin Laurent (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Rush-Maneskin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Midnights- Taylor Swift

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli:Ein lach de’agot- Idan Raichel (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Osher- Osher Cohen

Singoli: Sirio- Lazza

Album: Due vite- Marco Mengoni

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:12- Macan

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: DNK- Aya Nakamura

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Hdejja- The Travellers (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:12- Macan

Singoli: Queen of kings – Alessandra Mele

Album: Hver Gang Vi Møtes- Arif Mukarami

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Love, Death & In Between- DeWolff

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Golden hill-PTK

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/I’m good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (internazionali)

Album:Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli:Creepin’- Metro Boomin &The Weeknd ft 21 Savage

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Radio: Heaven – Boomdabash feat. Eiffel 65

Singoli: Automatti- Nucci (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Ljubav- Bojana Vunturišević

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Slzy ulic- Samey

Singoli: Malo malo – Nina Pušlar (nazionali) /Symphony – Imagine Dragons(internazionali)

Album:V sobi – Jan Kos

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Donde quiero estar -Quevedo

Singoli:Du & jag – Einar

Album: Somna med Humlan Djodjj -Humlan Djodjj

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Schwyzerörgeliquartett Genderbüebu-Dakbarkeit

Singoli:Sne Yokken- Hande Unsal

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Ostorozhno Okrashjeno- Kaspijskij Gruz

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Új törvény- Akos

